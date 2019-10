Molte fedi: Maurizio Maggiani dialoga con Luigi Verdi

Prende spunto dall’ultimo libro scritto a quattro mani da Maurizio Maggiani, già vincitore del Premio Strega nel 2005 e del Campiello nel 1995, e don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, il dialogo “Per una grammatica dell’umano” all’interno di Molte fedi sotto lo stesso cielo.

Martedì 8 ottobre alle 20.45, alla basilica di Santa Maria Maggiore in città alta, i due autori di Sempre (Chiarelettere, 2018) torneranno a confrontarsi sulle parole che possono segnare il cammino per restare umani e su quelle che oggi hanno perso densità e concretezza.

Il testo è il racconto intenso e appassionato di una vita vissuta in un’atmosfera di pervasiva sacralità del creato. Un racconto scandito da aneddoti e ricordi personali, piccole lezioni e grandi maestri, riflessioni e personaggi destinati a lasciare il segno. Questo libro ha un precedente nella voce. Due amici si ritrovano intorno a un tavolo e disegnano un percorso: ogni tappa è contrassegnata da una parola. Alcune sono sulla bocca di tutti, come libertà e bellezza, semplicità e leggerezza, altre invece non si usano più, come se non interessassero a nessuno: fedeltà, castità, pietà, gioia, grazia.

Maurizio Maggiani è scrittore di racconti e romanzi, approdato alla narrazione dopo varie esperienze di vita e lavoro in diversi contesti sociali. Dagli anni ’90 ad oggi racconta l’uomo del nostro tempo da un punto di osservazione libero e non convenzionale. Don Luigi Verdi fonda nel 1991 la Fraternità di Romena, comunità che è diventata meta di chi cerca momenti di meditazione e riflessione nell’incontro con altri uomini e viandanti.

L’incontro è gratuito, previa prenotazione dei biglietti su www.moltefedi.it