Molte fedi. Massimo Recalcati presenta il suo “La notte del Getsemani”

Massimo Recalcati torna a Molte fedi sotto lo stesso cielo con la presentazione del suo ultimo libro “La notte del Getsemani”. E – come spesso capita con i grandi autori – registra subito il tutto esaurito. L’appuntamento, inserito nella rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, è un regalo per i tanti sottoscrittori delle card: il pubblico più fidelizzato che decide di sostenere gli eventi in programma con una donazione. Recalcati presenterà il suo libro, edito da Einaudi, mercoledì 2 ottobre alle 20.45 alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano in largo Belotti, in città.

IL LIBRO DI RECALCATI

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù, dopo l’Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo campo poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l’orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo di uomini armati, arriva Giuda che indica Gesù ai soldati baciandolo. Questo bacio è divenuto il simbolo dell’esperienza straziante del tradimento e dell’abbandono. Ma anche i suoi discepoli e Pietro stesso, il più fedele tra loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo. Nella notte del Getsemani non c’è Dio, ma solo l’uomo. È lo scandalo rimproverato a Gesù: aver trascinato Dio verso l’uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. In primo piano c’è l’esperienza dell’abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell’uomo.

L’incontro è gratuito, previa prenotazione su www.moltefedi.it.