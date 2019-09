Molte fedi. Lella Costa incontra Paolo Fresu

Un’occasione unica che non è sfuggita al pubblico di Molte fedi quella di vedere sullo stesso palco l’attrice Lella Costa insieme al jazzista Paolo Fresu. Così, in pochi giorni, sono esauriti i biglietti per l’evento di mercoledì 18 settembre, con inizio alle 20.45, al Teatro Serassi di Villa d’Almè (in via Locatelli Milesi 16) della rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo.

S’intitola “Percorsi di pace e di speranza” il concerto-spettacolo che plasma i suoni moderni della tromba di Paolo Fresu e la voce narrante di Lella Costa. Che cosa accadrebbe se un giorno non tornasse la primavera? Che ne sarebbe dell’uomo se nel suo animo non fiorissero più sentimenti come l’amore, l’altruismo, il coraggio e la speranza? “Percorsi di pace e di speranza” è una storia narrata dal vento e destinata ad arrivare al cuore di tutti coloro che lasciano uno spiraglio aperto al cambiamento. È il racconto di un viaggio, di un sogno. È un percorso che parte dalle nostre radici letterarie e culturali per giungere alle realtà brucianti della storia dei nostri giorni.

Lella Costa è ormai ospite fissa a Molte fedi. Ha tenuto incontri, lectio, letture e spettacoli, registrando sempre molto successo. È stata perfino la madrina dell’edizione 2016. Il concerto-spettacolo con uno dei migliori trombettisti al mondo come Fresu è una sua idea, praticamente un regalo al pubblico che l’ha sempre accolta calorosamente.

Tutti gli spettacoli e gli incontri di Molte fedi sono prenotabili online su www.moltefedi.it, a partire da due settimane prima dell’evento.