Molte fedi. Laura Curino porta in scena Margherita Hack

Un’altra grande personalità verrà ricordata a Molte fedi sotto lo stesso cielo. Sarà la voce dell’attrice Laura Curino a portare in scena un originale ricordo di Margherita Hack. Lunedì 28 ottobre, con inizio alle 20.45, all’auditorium Sala Gamma di Torre Boldone (in via Santa Margherita 2), lo spettacolo “Margherita Hack. Una stella infinita” chiude la sezione “Voci e volti della Storia” della rassegna culturale delle Acli.

Nella sua lunga vita Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la laicità dello Stato e combattuto per la parità dei diritti. Nota al grande pubblico soprattutto per le sue doti di divulgatrice, nel mondo della ricerca ha occupato una posizione di primo piano fin dall’inizio della sua lunga carriera. Celebri anche le sue battute taglienti ed i suoi modi schietti, conditi dal forte accento toscano che non ha mai abbandonato, così come la sua grande gentilezza. Lo spettacolo in scena luned, di Tangram Teatro di Torino per la regia di Ivana Ferri, è un omaggio e un divertito ricordo della sua originalità e simpatia.

Laura Curino, più volte ospite di Molte fedi, è sempre accolta con affetto dal pubblico bergamasco: il suo spettacolo ha registrato in pochi giorni il tutto esaurito.

AFRICA: UN CONTINENTE DA RI-SCOPRIRE

Mercoledì 30 ottobre, ore 17.30, apre il percorso “Africa: un continente da ri-scoprire”, composto da cinque incontri di approfondimento, accompagnati da giornalisti ed esperti conoscitori del continente nero. Si inizia con il giornalista Raffaele Masto che spiegherà come l’Africa sia diventata il crocevia per il futuro assetto geo-politico del pianeta.

L’Africa vive una nuova stagione di visibilità sui media europei. Per lungo tempo ignorata oggi sembra, in apparenza, più vicina a noi, ma il continente è prevalentemente dipinto come scenario di guerre, miseria, malattie, crisi umanitarie, colpi di stato incomprensibili ai più. In questi anni la società africana è scossa da mutamenti profondi, sociali, politici, economici, culturali. Conoscere l’Africa può sembrare un compito immenso: questo ciclo di incontri cerca di sfatare alcuni luoghi comuni e apre alla conoscenza di un continente in cambiamento alla ricerca del vero volto dell’Africa, colpevolmente ignorato dai media.

Anche in questo caso, l’abbonamento al percorso è già sold-out. Tutti gli incontri si terranno presso la Fondazione Serughetti-La Porta di viale Papa Giovanni XXIII 30, con inizio alle ore 17.30.