Molte Fedi, doppio appuntamento con Silvano Petrosino

Duplice appuntamento con il filosofo Silvano Petrosino nell’ambito di Molte fedi sotto lo stesso cielo. Il docente universitario, già ospite in più occasioni alla rassegna delle Acli provinciali di Bergamo, terrà un incontro riservato ai soli insegnanti delle scuole bergamasche e una serata aperta al pubblico (biglietti ancora disponibili).

“Siate migliori, non i migliori” è il titolo del primo incontro di martedì 22 ottobre alle 15 nell’aula magna dell’Istituto Cesare Pesenti (via Ozanam 27, in città). Nella complessità della società contemporanea anche la scuola è coinvolta e spesso interpellata a rispondere a numerose richieste: oltre alle discipline d’insegnamento ci si aspettano oggi dall’istituzione scolastica varie forme di “educazione” per i giovani, sia intrecciate allo specifico delle discipline, sia estranee ad esse, ma presenti nel vissuto dei ragazzi. Il filosofo proverà dunque a rispondere al quesito di come un insegnante può orientarsi nella scuola di oggi, consapevole che la sua preparazione disciplinare è uno degli elementi che connotano l’insegnamento e che il mondo suo e dei suoi alunni è complesso, articolato e diverso dal passato.

Petrosino chiuderà poi in serata, alle 20.45 presso la parrocchia di Campagnola (via Orio 2), la sezione “Luoghi e tempi dello Spirito”. Il suo intervento sarà dedicato ai grandi cambiamenti in atto, da quelli sociali, come i fenomeni migratori e la crisi economica, a quelli ambientali, come il mutamento del clima che generano una sensazione di apprensione e smarrimento che talvolta produce (rapporto Censis 2018) “una società di spaventati e incattiviti”.

Entrambi gli incontri sono gratuiti. Per i docenti occorre contattare la segreteria di Molte fedi, per l’incontro pubblico occorre la prenotazione del biglietto su www.moltefedi.it