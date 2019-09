Molte fedi, da Bartolomeo Colleoni al “Canto per Agar” in piazza Carrara

Fine settimana denso di appuntamenti per Molte fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo. Tre iniziative tra teatro, spiritualità e storia bergamasca.

SULLE ORME DI BARTOLOMEO COLLEONI

Anche quest’anno Molte fedi organizza delle visite guidate che seguono il filo del tema proposto. La speranza di una primavera passa attraverso i gesti insospettabili di un soldato, le scelte coraggiose per ridare vita ad un luogo amato dalla popolazione, il ruolo di una scuola liceale nella città e nel tempo.

Ed è ecco che sabato 21 settembre la prima visita è dedicata a Bartolomeo Colleoni. Il condottiero bergamasco ha segnato un periodo importante nella storia della nostra città. Non era solo un rude combattente, ma anche un uomo colto e raffinato, capace di gesti di estrema generosità. La visita comprende il suo mausoleo e la sede del Luogo Pio Colleoni che è stata la sua residenza in città. Duplice possibilità alle 10.00 e alle 15.00, previa prenotazione sul sito di www.moltefedi.it. € 7 per tutti, € 5 per i sottoscrittori delle card.

IN CAMMINO CON LA MONACA BUDDISTA LUNGO LA GREENWAY

Sempre sabato 21 settembre, alle 20.45, il secondo appuntamento della sezione Le Ore dello Spirito. Dopo l’incontro con Miriam Camerini e la tradizione dello Shabbat, Molte fedi incontra la monaca buddista Elena Seishin Viviani. Con ritrovo alla chiesa di S. Antonio di Padova (via Ruggeri da Stabello, in città), si cammina lungo il percorso della Greenway, ascoltando le riflessioni della monaca presso l’ex monastero di S. Maria in Valmarina. Al termine thè caldo, tisane, dolci e musica dal vivo. Elena Seishin Viviani, monaca buddhista dell’Ordine Zen Soto, studia e pratica lo Zen dal 1982. È erede del Dharma del rev. Massimo Daido Strumia e guida spirituale dell’Enku-ji. È una dei responsabili dell’educazione dei monaci del monastero Shobozan Fudenji e docente nel Nuovo Seminario Teologico Catechistico. È vicepresidente dell’Unione Buddhista Italiana e membro del Comitato Interfedi della Città di Torino.

è obbligatoria la prenotazione su www.moltefedi.it. € 7, € 5 per under30 e sottoscrittori card.

DOMENICA DI TABANI LO SPETTACOLO IN PIAZZA CARRARA

Un evento speciale, senza bisogno di prenotazione, domenica 22 settembre, con inizio alle 11.00, sulla piazza antistante l’Accademia Carrara. Una coinvolgente narrazione biblica piena di umanità e contraddizioni che Fernando Armellini, biblista dehoniano, ha trasformato in testo teatrale, “Canto per Agar” dando voce ai personaggi, Agar, Sara, Abramo, ai loro dubbi e sentimenti.

Agar è la schiava che Sara, prima sterile, ha spinto Abramo ad accettare. Ismaele è il loro figlio e unico discendente di Abramo, finché Sara, avanti negli anni, concepisce Isacco per volere divino. Tra Ismaele, figlio della schiava, e Isacco, figlio legittimo e vera discendenza di Abramo, nasce una profonda incomprensione che travolge anche Agar e Sara: Abramo è costretto a prendere una dura decisione. Maurizio Tabani, uomo di teatro, mette in scena in modo originale il Canto per Agar nella cornice della rinnovata piazza tra l’Accademia Carrara e la GAMeC dove prendono voce i protagonisti e le loro inquietudini.

In caso di pioggia l’evento si terrà all’Auditorium del Lab80, in piazza Libertà, ed è in collaborazione con il Comune di Bergamo e l’Accademia Carrara.