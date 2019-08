Molte fedi, al via il “Cinema dello spirito”

Mercoledì 31 ottobre al via la nuova sezione “Cinema dello Spirito”. Come ogni anno, l’iniziativa è in collaborazione con Lab80. Tutti i film selezionati saranno proiettati all’Auditorium di piazza Libertà, con inizio alle 20.45 e ingresso a 5€ con prenotazione obbligatoria sul sito diMolte fedi.

La sezione si apre con 1945 di Ferenc Török. In un afoso giorno di agosto del 1945, mentre gli abitanti di un villaggio ungherese si preparano al matrimonio del figlio del vicario, un treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi. Sotto lo sguardo delle truppe di occupazione sovietiche i due scaricano dal convoglio due casse misteriose e si avviano lentamente verso il paese. Il precario equilibrio che la recente guerra ha lasciato sembra ora minacciato dall’arrivo dei due ebrei. In tutta la comunità si diffondono paura e la sospetto che i tradimenti, le omissioni e i furti commessi durante gli anni di conflitto possano tornare a galla.

Mercoledì 7 novembre, sarà la volta di “Primavera, estate, autunno, inverno … e ancora primavera” di Kim Ki-Duk, il 21 “The women’s balcony” di Emil Ben-Shimon, mentre il 28 “Porto il velo adoro i queen” di Luisa Porrino.

Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo è la rassegna promossa dalle Acli di Bergamo, con il patrocinio della Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e la pace, dell’Università di Bergamo, della Provincia e del Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e con moltissimi gruppi e associazioni del nostro territorio.