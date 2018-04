Mimmo Locasciulli presenta “Come una macchina volante”

Giovedì 3 maggio alle 18 alla libreria Incrocio Quarenghi di Bergamo il cantautore Mimmo Locasciulli presenterà il suo libro “Come una macchina volante” (Castelvecchi editore). Modera il giornalista e critico musicale Cico Casartelli.

L’opera narrativa di Locasciulli è uscita lo scorso 20 marzo ed è stato presentata ufficialmente il 17 marzo, all’Auditorium Parco della musica di Roma, in occasione del Festival della letteratura Libri Come.

Ora è in corso il tour promozionale che sta coinvolgendo svariate librerie, caffè letterari e festival.

“Come una macchina volante” è un’autobiografia ricca di dettagli e curiosità sempre sull’onda del doppio amore che l’ha guidato nella vita: la musica e la medicina. Il libro è uno spartito armonico dove gli accadimenti e la prosa poetica si alternano in visioni tanto surreali quanto autentiche e sincere.

Mimmo Locasciulli, tra i più grandi cantautori italiani, ha debuttato al Folkstudio negli anni Settanta. Ha inciso finora 18 album, prodotto Lolli e Haber e collaborato a lungo con Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e altri importanti artisti nazionali e internazionali. Recentemente ha festeggiato i quarant’anni di carriera musicale con il doppio album “Piccoli cambiamenti” e in questi quarant’anni ha sempre esercitato la professione di chirurgo e nutrizionista a Roma, dove vive.