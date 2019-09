Michela Murgia presenta il suo nuovo libro a Treviglio

Michela Murgia arriva a Treviglio. La giornalista e scrittrice presenterà il suo nuovo libro, “Noi siamo tempesta”, lunedì 4 marzo alle 21 all’auditorium del centro civico culturale in largo Marinai d’Italia.

Il volume, pubblicato da Edizioni Salani, adatto anche ai lettori più piccoli, affronta tematiche importanti, prima tra tutte quella della collaborazione. L’autrice ha scelto sedici avventure collettive e le ha raccontate come imprese corali.

Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione solitario è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l’eccezione.

La vita quotidiana è fatta invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi nel ‘68 guardava le Olimpiadi. Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive famosissime o del tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché l’eroismo è la strada di pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Una tempesta alla fine sono solo milioni di gocce d’acqua, ma col giusto vento.

Michela Murgia, scrittrice dotata di una particolare ironia, ha pubblicato diversi lavori. Tra i più noti ci sono “Accabadora”, che le è valso il Premio Campiello nel 2010, e il volume “Istruzioni per diventare fascisti”, pubblicato da Einaudi nel 2018. La Murgia scrive anche per il teatro oltre a essere un’opinionista sia in tv sia in radio che interviene sui temi dell’attualità politica e sociale anche attraverso i social.

L’iniziativa è promossa dalla libreria Ubik.