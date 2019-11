venerdì 22 novembre, presso il Cineteatro Gavazzeni di Seriate, secondo appuntamento della rassegna “Metti un venerdì sera al Teatro Gavazzeni”. Protagonista la JW Orchestra di Marco Gotti che presenta il nuovo progetto dedicato alla musica di Mozart intitolato appunto “Kreativ Mozart”. Il concerto avra’ luogo alle ore 21,15, con ingresso pari a 10 euro (ridotti euro 5).

Kreativ Mozart

La potenza creativa di Mozart è stata come minimo sbalorditiva. La sua figura rappresenta in assoluto uno dei mostri sacri della musica e accostarvisi, non soltanto per eseguire le sue opere, ma addirittura per reinterpretarle, potrebbe essere assai rischioso. Ma chi meglio di un “improvvisatore” potrebbe cimentarsi nell’impresa? In fondo Mozart con la sua facilità di scrittura e la straordinaria perizia strumentale non era forse un grande improvvisatore?

In Kreativ Mozart l’operazione di Marco Gotti (arrangiamenti originali) e della JW Orchestra è quella di smontare e rimontare alcune delle più celebri pagine del repertorio mozartiano utilizzando un impasto strumentale diverso da quello abituale, per cercare prima di carpire e poi liberare la grande potenza creativa di cui sono fortemente intrise.

Non si tratta, sia ben chiaro, di risuonare Mozart in chiave swing ma di riscoprirlo tramite il linguaggio della contemporaneità. Da “Eine Kleine Nachtmusik” a “Rondo alla Turca”; dalla “Sinfonia N 40” all ”Andante del concerto in Do Maggiore”; da “Duetto Papageno – Papagena” a “Confutatis Maledictis” vengono presentate alcune tra le più usate e abusate pagine del repertorio mozartiano, anche con l’intenzione di esaltarne l’autenticità, contrastando così la banalità nella quale spesso l’attualità le ha relegate.

Formazione

M. Gotti – Arrangiamenti originali, sax alto, sax soprano, clarinetto G. Gotti – Sax alto, flauto

M. Moraschini – Sax tenore, clarinetto

G. Porro – Sax baritono, clarinetto basso, flauto

G. Chirico – Tromba

S. Orlandi – Tromba

D. Albrici – Trombone

P. Muccio – Trombone

F. Chebat – Pianoforte

S. Massazza – Contrabbasso S. Bertoli – Percussioni