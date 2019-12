Mercato della Terra di slow Food: a dicembre tre date

Sabato 14 mattina, sabato 21 tutto il giorno e sabato 28 dicembre la mattina. Questi i tre imperdibili appuntamenti sul Sentierone con il Mercato della Terra per promuovere e nutrirsi di cibo buono pulito e giusto anche durante le festività. Non si tratta di mangiare tanto o poco, bensì di qualità, sostenendo un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e di chi ci lavora.

Sempre in piazza Matteotti, davanti al Municipio e proprio accanto alla grande ruota panoramicaquesto sabato dalle 9 alle 14 il Mercato della Terra di Slow Food proporrà le novità della stagione, tra cui le arance e clementine dalla Sicilia, andate a ruba nella scorsa edizione.

E come sempre al Mercato si trovano 20 produttori di tutte le tipologie per fare una spesa completa, sana e genuina: banchi di frutta e verdura di stagione, pane, olio, miele, uova, formaggi caprini e vaccini, salumi, pollo, vino, marmellate e confetture e molto altro vi aspettano in centro a Bergamo, per una filiera corta e di qualità, dal produttore al consumatore, per una vera economia di relazione.

Non solo relazione con gli agricoltori, allevatori e artigiani, bensì anche relazioni conviviali tra soci di Slow Food e visitatori del mercato, per aggiungere alla spesa il piacere di ritrovarsi: lo potete fare al banchetto delle condotte di Slow Food, gestito dai volontari dell’associazione e peraltro fornito di una varietà di libri e pubblicazioni, altra ottima idea regalo per una cultura del cibo sostenibile.

Si ricorda che al mercato di sabato si potranno anche fare ordinazioni di prodotti o di cesti natalizi, in vista del prossimo mercato che sarà sabato 21 dicembre come edizione speciale, tutto il giorno dalle 9 alle 18.

Riassumendo le prossime edizioni:

– sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 14

– sabato 21 dicembre, tutto il giorno dalle 9 alle 18

– sabato 28 dicembre, dalle 9 alle 14

e poi da gennaio 2020 ogni secondo e quarto sabato del mese.