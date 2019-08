“Mercato agricolo e non solo” a San Tomé

Domenica 19 maggio l’Associazione Mercato&Cittadinanza Valle Imagna e Valle Brembana promuove, in collaborazione con la Fondazione Lemine, la quarta edizione 2019 del Mercato Agricolo e non solo presso San Tomè (Almenno San Bartolomeo).

Ecco il programma.

MERCATO AGRICOLO

Ore 9.00 – 18.00: Mercato agricolo sulla strada di raccordo tra il parcheggio e il Tempio di San Tomè / Dimostrazioni manuali di artigianato artistico nella corte dell’ex convento.

I produttori invitano: A.B.F. di San Giovanni Bianco

A.B.F. di San Giovanni Bianco e i ragazzi del corso “Operatore Agricolo Montano”, accompagnati da alcuni insegnanti, propongono per tutta la giornata di mercato, presso il loro stand, dimostrazione di caseificazione di diversi tipi di formaggio (stracchini, primo sale, ricotta, mozzarelle…).

Insieme a loro anche i ragazzi del corso “Percorsi didattici personalizzati” con esposizione

Gli artigiani invitano: Actually Gold creazioni

Artigianato orafo in filigrana d’argento interamente realizzata a mano da Actually Gold, giovane creativo proveniente da una famiglia di orafi di Benin City, Edo State (Nigeria).

Associazione “Il Porto” con Libriuneuro per Extraband – Raccolta fondi a favore del progetto “UNA MUSICA PER LA VITA”

BELLEZZA DEL GUSTO

La caffetteria di San Tomè propone il Pranzo in Corte. Nel pomeriggio, pane con cotechino.

APERTURA CHIESE

– Chiesa di San Tomè: ore 10.00-12.00 / 14.30-18.00

– Chiesa di San Giorgio: ore 10.00-12.00 / 14.30-18.00

– Ricordiamo che la chiesa di San Nicola è temporaneamente inagibile per motivi di sicurezza

– Il complesso monumentale della Madonna del Castello (Almenno San Salvatore) è visitabile un’ora prima della S. Messa (che viene celebrata alle ore 1908.00).

Info

035-553205 / www.fondazionelemine.eu

Ore 19.30

SERATA IN CORTE DEGLI ALMENNO

In coda al Mercato Agricolo e non solo, la Fondazione Lemine propone una Serata in Corte: apericena e, a seguire, visita guidata a San Tomè sotto le stelle.

Programma

Ore 19.30 Apericena presso la Corte di San Tomè

Ore 20.45 Visita guidata alla chiesa di San Tomè

Info e prenotazioni

Costo: 18,00 euro

Prenotazione obbligatoria entro sabato 18 maggio ore 16.00

(tel. 035-553205 / e-mail: info@fondazionelemine.eu)

Minimo partecipanti: 15

In caso di maltempo, l’evento è annullato.

In collaborazione con il Gruppo Guide Antenna Europea del Romanico