“Mercato agricolo e non solo” ad Albino

Sabato 14 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 alla piazza del Comune di Albino si terrà un nuovo appuntamento con “Mercato agricolo e non solo”. Saranno ospiti l’Associazione Cuore di donna, per la prevenzione e sostegno contro i tumori femminili, in particolare quello al seno, La Terza Piuma, con i prodotti Hierba Buena, e La Cordillera APS con prodotti artigianali per raccogliere fondi a favore delle missioni in Bolivia e Congo.

Alle 10.30 avrà inizio il laboratorio Ojos de dios, ad opera de La Cordillera, per la realizzazione di amuleti ispirati alla tradizione messicana.

Alle 11 ci sarà l’occasione di scambiarsi gli auguri con panettone e cioccolata calda del Commercio Equo e Solidale e con il latte dell’Azienda Agricola Martinelli.