Domenica 1, 8 e 15 dicembre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 20 all’ex chiesetta di Sant’Andrea di Arcene si terrà il mercatino solidale di Natale. Un piccolo gruppo di donne del paese ha deciso di dedicare il loro tempo (nonché risorse per l’acquisto delle materie prime e materiali vari), per realizzare preziosi lavoretti. Il ricavato della vendita viene interamente devoluto in beneficenza ad enti che variano di volta in volta.