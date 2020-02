“Mercatino di San Valentino” a Osio Sotto

Domenica 9 febbraio a Osio Sotto si terrà il “Mercatino di San Valentino”. L’iniziativa, organizzata in vista della festa degli innamorati, si svolgerà dalle 8 alle 19 in piazza Papa Giovanni XXIII.

I visitatori potranno trovare stands con hobbistica e tante idee regalo da donare alla propria amata o al proprio amato. A rendere tutto più speciale sarà la musica del gruppo di ottoni “Fantabrass quartet” del maestro Daniele Roncelli che, dalle 16, allieterà i presenti con un concerto di brani “d’atmosfera”.

L’iniziativa,. promossa dall’assessorato alla cultura – Comune di Osio Sotto in collaborazione con l’associazione Hobby & Idea, si propone come un’occasione per vivere il paese e trascorrere una piacevole giornata in compagnia.