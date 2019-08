Mercatini di primavera a Spinone al Lago

Sabato 25 e domenica 26 a Spinone al Lago torna “Il mercatino in riva al lago”. Il “Borgo dei Cigni” si trasforma in una piccola fiera a cielo aperto.

Lungo i viali del giardino più di 50 hobbisti (e non solo) esporranno i loro prodotti: ricami, bijoux, sculture in ferro, legno, oggettistica… Tante possibilità per curiosare e acquistare.

Nel piazzale, per tutto il giorno, vendita di prodotti tipici e servizio griglieria in riva al lago di Endine. Sabato ci sarà la possibilità di pranzo e cena, domenica a pranzo.

Per i bambini, inoltre, gonfiabili, tappeti elastici e dolciumi.

Domenica alle 15 ci sarà un concerto dei Mexcales!,“Musica da Osteria” e divertimento con Andy Brevi e Renato Bluesbass Del Corso.