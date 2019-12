Mercatini di Natale Valbrembo

Mercatini di Natale di Valbrembo

Via Don Milani – di fronte alle scuole elementari e alla biblioteca

ore 9.00 BABBO NATALE CUP torneo di calcio pulcini presso la Polisportiva

ore 14.30 BABBO NATALE IN SLITTA un giro per tutti sulla pista ciclabile

ore 15.15 CANTI NATALIZI con il Coro GIO’90

Dalle 14.45 alle 16.30 CHE DOMENICA RAGAZZI laboratori in Biblioteca per bambini dai 3 a 8 anni

ore 16.30 Merenda per tutti i bambini

ore 16.15 KICK FIGHTING PARKINSON – dimostrazione atleti della SUPREME FIGHTING TEAM con Parkinsoniani

ore 17.15 SHOTOKAN KARATE-DO VALPALA – dimostrazione di karate

VI ASPETTIAMO!!