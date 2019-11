Domenica 8 dicembre si terranno i mercatini di Natale a Predore. L’appuntamento è dalle 10 alle 19.30 in piazza Achille e Cesare Bortolotti (piazza del mercato) per trascorrere una giornata in attesa delle festività natalizie. Ci saranno artigiani e commercianti, prodotti enogastronomici locali e tante sorprese.

Grazie a “La Libellula” arriverà direttamente da Rovaniemi (FIN) il vero Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine.

Gli amici del gruppo Alpini riscalderanno con vin brûlé, ideale per accompagnare le castagne del gruppo CTG. Non mancherà l’intrattenimento del suono tipico dei baghét bergamaschi col sostegno del gruppo Avis-Aido.