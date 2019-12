Mercatini di Natale a Pedrengo

Domenica 15 dicembre dalle 9 alle 17 in piazza Europa Unita a Pedrengo si terranno i “Mercatini di Natale”. Ci saranno hobbisti, associazioni, commercianti, animazione e story-tellers, gonfiabile, slitta di Babbo Natale, degustazioni, zampognari e la cassetta postale di Babbo Natale.

In programma:

– alle 11.30 “Aperitivo in piazza”, con musica dal vivo;

– alle 15.30 “Voci di Natale”, concerto con gli alunni delle scuole di Pedrengo;

– alle 16 andrà in scena lo spettacolo “La notte di Babbo Natale”, con la compagna delle spille”.