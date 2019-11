Mercatini di Natale a Castione della Presolana: ecco le date

A Castione della Presolana tornano i mercatini di Natale. L’iniziativa, giunta alla 18esima edizione, si svolge nei week-end e festivi aspettando il Natale. Nelle caratteristiche casette in legno i visitatori troveranno prodotti di artigianato locale, gioia per gli occhi e per il palato e tante altre meravigliose creazioni. A rendere l’atmosfera speciale il “Trenino della Presolana”, la “Casa di Babbo Natale” e tante altre sorprese.

L’appuntamento è sabato 16 e domenica 17 novembre; sabato 23 e domenica 24 novembre; sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre; sabato 7 e domenica 8 dicembre; sabato 14 e domenica 15 dicembre; e da sabato 21 a martedì 24 dicembre.