Memoria, musica e parole per non dimenticare

Domenica 26 gennaio al salone di via Torino a Bergamo alle 21 avrà luogo il secondo incontro della seconda edizione della Rassegna Musicale “Appuntamento con la musica in Santa Lucia” diretta dal maestro Matteo Castagnoli, rassegna che si rivolge ad un pubblico eterogeneo per età e per interessi musicali.

In occasione della Giornata della Memoria Roberto Matatia, autore del libro “I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre figli negli anni del fascismo.”, racconterà la storia della sua famiglia ebrea sterminata nel campo di concentramento di Auschwitz. Matatia, studioso della Shoah, raccoglie storie di vita e nella sua attività di divulgatore, si impegna nello stimolare la comprensione dell’importanza della Memoria.

Il racconto sarà intervallato da momenti musicali a cura di Elena Zibetti al violino e Francesco Locatelli al pianoforte, che proporranno opere di autori ebrei e non.

L’ingresso è libero.