Lunedì 27 gennaio alle 20.45 alla sede Anpi di Trescore Balneario si terrà la proiezione del film “La verità negata”; regia di Mick Jackson, 2016, UK-USA, 140min.

Tratto da una storia vera, il racconto di una battaglia legale per condannare chi nega l’Olocausto. Per affermare, oggi come ieri, il valore della memoria storica.

L’iniziativa è promossa dall’Anpi Valle Calepio – Valle Cavallina.

L’ingresso è gratuito.