Memoria, a Mornico in scena “Un’altra ultima cena”

In occasione del Giorno della Memoria, sabato 18 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Sant’Andrea a Mornico al Serio andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Un’altra ultima cena”, con Teatro della Verità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è promossa dall’associazione culturale Civico 15 che, a Covo, da un anno e mezzo ha iniziato un percorso che si pone l’obiettivo di partire dalle paure e dalle fragilità per costruire il cambiamento, dove la comunità generativa si sviluppi nella valorizzazione della dignità della persona. La persona che si educa nel ricordo come base di partenza per sviluppare confronto e dialogo.

Il biglietto è di 5 euro. Prevendite telefonando al numero 3333366135 dalle 16 alle 22.