Da “Mary Shelley – Un amore immortale” a “Mission impossible – Fallout”: il week-end al cinema

Arriva al cinema “Mary Shelley – Un amore immortale”. Il film, appena approdato nelle sale cinematografiche, racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin – interpretata da Elle Fanning – autrice di “Frankenstein”, uno dei più famosi romanzi gotici del mondo.

Altre novità sul grande schermo sono “Ritorno al bosco dei 100 acri”, “Don’t worry” e “Il maestro di violino”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Ant-man and the wasp”, “Come ti divento bella”, “Hotel Transylvania 3 – Una vacanze mostruosa”, “Mission impossible – Fallout” e “Shark – Il primo squalo”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Mr Long” (ore 21);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 21);

“Il maestro di violino” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mission impossible – Fallout” (ore 21);

“Resta con me” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 17:45);

“La stanza delle meraviglie (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Don’t worry” (ore 21);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Escobar – Il fascino del male” (ore 21:15).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 13:15, 14:20, 15:45, 19 e 21:35);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 14:05, 16:35, 19:25 e 21:45);

“Mission impossible – Fallout” – Imax 3D (ore 13, 16, 19:05 e 22:15);

“Mission impossible – Fallout” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Mission Impossible – Fallout” (ore 14, 15, 17:15, 18:15, 20:30 e 21:30);

“Ocean’s 8” (ore 20:05);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:50, 19:50 e 22:25);

“Come ti divento bella” (ore 14:50, 17:20, 19:45 e 22:20);

“Fire squad – Incubo di fuoco” (ore 16:45);

“Ant-man and the wasp” (ore 14:10, 15:10, 17:35, 20:45 e 22:10);

“La settima musa” (ore 22:30);

“Escape plan 2 – Ritorno all’inferno” (ore 22:35);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 13:10, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17, 17:30, 19:15, 20 e 21:25);

“Resta con me” (ore 14:45, 17:10, 19:40 e 22:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Mission impossible – Fallout” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 17:05, 19:50 e 22:40);

“Mission impossible – Fallout” (ore 17, 19:40, 21:10 e 22:20);

“Mission Impossible – Fallout” – 3D (ore 18);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 17:15, 20:05 e 22:50);

“Resta con me” (ore 17:10, 20:10 e 22:30);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 17:10, 17:30, 20 e 22:20);

“Ant-man and the wasp” (ore 19:50 e 22:40);

“Come ti divento bella” (ore 17:10, 19:45 e 22:35);

“Shark – Il primo squalo” (ore 17:05 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Ant-man and the wasp (ore 18:15 e 21:05);

“Come ti divento bella” (ore 21:20);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanze mostruosa” (ore 18:35 e 20:45);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 18:25 e 21:10);

“Mission impossible – Fallout” (ore 18:15, 20:15 e 21:15);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 18:15 e 21);

“Shark – Il primo squalo” (ore 18:50).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mission impossible – Fallout” (ore 21);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 20);

“Come ti divento bella” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Mission impossible – Fallout” (ore 21:15);

“Shark – Il primo squalo” (ore 21:15);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 21:15);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21:15);

“Ant-man and the wasp” (ore 21:15).

VENERDI’ 31 AGOSTO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Mr Long” (ore 21);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 21);

“Il maestro di violino” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mission impossible – Fallout” (ore 21);

“Resta con me” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 17:45);

“La stanza delle meraviglie (ore 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Vittoria e Abdul” (ore 21:15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Don’t worry” (ore 21):

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 20:30 e 22.30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Mission impossible – Fallout” – Imax 3D (ore 13, 16, 19:05 e 22:15);

“Mission impossible – Fallout” (ore 14, 15, 17:15, 18:15, 20:30 e 21:30);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 14:05, 16:35, 19:25 e 21:45);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 13:15, 14:20,1 5:45, 19 e 21:35);

“Escape plan 2 – Ritorno all’inferno” (ore 22:35);

“Ocean’s 8” (ore 20:05);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:50, 19:50 e 22:25);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 13:10, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17, 17:30, 19:15, 20 e 21:25);

“Come ti divento bella” (ore 14:50, 17:20, 19:45 e 22:20);

“Resta con me” (ore 14:45, 17:10, 19:40 e 22:05);

“Fire squad – Incubo di fuoco” (ore 16:45);

“La settima musa” (ore 22:30);

“Ant-man and the wasp” (ore 14:10, 15:10, 17:35, 19:55, 20:45 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Mission impossible – Fallout” – 3D (ore 18);

“Mission impossible – Fallout” (ore 17, 19:40, 21:10 e 22:20);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 17:10, 20:05 e 22:25);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 17:05, 19:50 e 22:40);

“Ant-man and the wasp” (ore 19:50 e 22:30);

“Resta con me” (ore 17:30, 20:10 e 22:30);

“Shark – Il primo squalo” (ore 17:05, 19:45 e 22:45);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 17:10, 17:30, 20 e 22:20);

“Come ti divento bella” (ore 17:10, 19:45 e 22:35).

CINESTAR a Cortenuova

“Ant-man and the wasp (ore 21:20);

“Come ti divento bella” (ore 20:35 e 22:45);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanze mostruosa” (ore 20:35 e 22:35);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 20:05);

“Mission impossible – Fallout” (ore 21:15 e 22:20);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 20 e 22:25);

“Shark – Il primo squalo” (ore 22:30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mission impossible – Fallout” (ore 21);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 20);

“Come ti divento bella” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Mission impossible – Fallout” (ore 21:15);

“Shark – Il primo squalo” (ore 21:15);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 21:15);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21:15);

“Ant-man and the wasp” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21).

SABATO 1° SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Mr Long” (ore 15:30, 18 e 21);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 15:30, 18 e 21);

“Il maestro di violino” (ore 16, 18 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mission impossible – Fallout” (ore 15, 18 e 21);

“Resta con me” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 15, 17:45 e 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Dogman” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Don’t worry” (ore 16 e 21);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 16, 20:30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 20:30);

“Ocean’s 8” (ore 22:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Mission impossible – Fallout” – Imax 3D (ore 13:05, 16, 19:05 e 22:15);

“Mission impossible – Fallout” (ore 14, 15, 17:15, 18:15, 20:30, 21:30 e 23:30);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 13:15, 14:20, 15:45, 19 e 21:35);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 14:05, 16:35, 19:25 e 21:45);

“La settima musa” (ore 22:30);

“Ocean’s 8” (ore 20:05);

“Obbligo o verità” – ingresso a 5 euro (ore 00:05);

“Resta con me” (ore 14:45, 17:10, 19:40 e 22:05);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:50, 19:50 e 22:25);

“Escape plan 2 – Ritorno all’inferno” (ore 22:35);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 13:10, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17, 17:30, 19:15, 20 e 21:25);

“Fire squad – Incubo di fuoco” (ore 16:45);

“Come ti divento bella” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 22:20 e 23:50);

“Ant-man and the wasp” (ore 14:10, 15:10, 17:35, 19:55, 20:45, 22:10 e 23:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Mission impossible – Fallout” – 3D (ore 18);

“Mission impossible – Fallout” (ore 14, 14:40, 17, 19:40, 21:10, 22:20 e 00:20);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 14:20, 15, 17:15, 20:05, 22:25 e 22:50);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 14:15, 17:05, 19:50 e 22:40);

“Come ti divento bella” (ore 17:10, 19:45, 22:35 e 00:40);

“Resta con me” (ore 14:30, 20:10, 22:30 e 00:50);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 14:10, 14:50, 16:30, 17:30, 20 e 22:20);

“Ant-man and the wasp” (ore 19:50);

“Shark – Il primo squalo” (ore 17:05, 19:45 e 22:45);

“Obbligo o verità” – ingresso a 5 euro (ore 1).

CINESTAR a Cortenuova

“Ant-man and the wasp (ore 18:45 e 21:20);

“Come ti divento bella” (ore 18:25, 20:35 e 22:45);

“Escape plan 2 -Inferno” (ore 16:15);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanze mostruosa” (ore 16:10, 17:30, 18:35, 20:35 e 22:35);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 17:25 e 20:05);

“Mission impossible – Fallout” (ore 16:35, 18:15, 19:30, 21:05 e 22:20);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 16:10 e 22:25);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:10 e 22:30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mission impossible – Fallout” (ore 17 e 20);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 16, 18 e 20);

“Come ti divento bella” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Mission impossible – Fallout” (ore 17, 21:15 e 23:25);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:30, 18:40 e 21:15);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:10);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:05);

“Ant-man and the wasp” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:50);

“La settima musa” (ore 23:20).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 21).

DOMENICA 2 SETTEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Mr Long” (ore 15:30, 18 e 21);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 15:30, 18 e 21);

“Il maestro di violino” (ore 16, 18 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Mission impossible – Fallout” (ore 15, 18 e 21);

“Resta con me” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Don’t worry” (ore 16:15, 18:30 e 21);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 15 e 17);

“Ocean’s 8” (ore 19 e 21).

ESTERNO NOTTE a Bergamo

“Dogman” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Mission impossible – Fallout” (ore 10:45, 14, 15, 17:15, 18:15, 20:30 e 21:30);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 10:35, 14:05, 16:35, 19:25 e 21:45);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 11:15, 13:15, 14:20, 15:45, 19 e 21:35);

“Mission impossible – Fallout” – Imax 3D (ore 13, 16, 19:05 e 22:15);

“Escape plan 2 – Ritorno all’inferno” (ore 22:35);

“La settima musa” (ore 22:30);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:50, 19:50 e 22:25);

“Ocean’s 8” (ore 20:05);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 10:30, 12, 13:10, 14:15, 14:45, 15:15, 16:30, 17, 17:30, 19:15, 20 e 21:25);

“Resta con me” (ore 11:30, 14:45, 17:10, 19:40 e 22:05);

“Fire squad – Incubo di fuoco” (ore 17:20);

“Come ti divento bella” (ore 14:50, 17:20, 19:45 e 22:20);

“Ant-man and the wasp” (ore 14:10, 15:10, 17:35, 19:55, 20:45 e 22:10);

“Luis e gli alieni” – ingresso a 3 euro (ore 11).

UCI CINEMAS a Curno

“Mission impossible – Fallout” – 3D (ore 18:10);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 10:40, 14:20, 15, 17:15, 20:05 e 22:25);

“Mission impossible – Fallout” (ore 10:45, 14, 15, 17, 19:40, 21:20 e 22:20);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 14:15, 17:05, 19:50 e 22:40);

“Shark – Il primo squalo” (ore 17:05, 19:45 e 22:45);

“Ant-man and the wasp” (ore 19:50 e 22:30);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 10:30, 14:10, 14:45, 16:30, 17:30, 20 e 22:20);

“Resta con me” (ore 11, 14:30, 20:10 e 22:30);

“Come ti divento bella” (ore 10:45, 17:10, 19:45 e 22:35);

“Luis e gli alieni” – ingresso a 3 euro (ore 11).

CINESTAR a Cortenuova

“Ant-man and the wasp (ore 18:45 e 21:20);

“Come ti divento bella” (ore 18:35 e 21);

“Escape plan 2 -Inferno” (ore 16:15);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanze mostruosa” (ore 16:10, 17:30, 18:35 e 20:45);

“Mary Shelley – Un amore immortale” (ore 16:10 e 20:35);

“Mission impossible – Fallout” (ore 17:15, 18:15, 20:15 e 21:05);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 16:10, 18:45 e 21:05);

“Shark – Il primo squalo” (ore 16:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Mission impossible – Fallout” (ore 14, 17 e 20);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 14, 16 e 18);

“Come ti divento bella” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Mission impossible – Fallout” (ore 14:20, 17 e 21:15);

“Shark – Il primo squalo” (ore 14:20,. 16:30, 18:40 e 21:15);

“Ritorno al bosco dei 100 acri” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Ant-man and the wasp” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Dont’ worry” (113min – Biografico – Usa). John Callahan ha una grande bramosia di vivere, un talent per le battute colorite e un grosso problema di alcolismo. In una notte in cui sia lui sia il suo compagno di bevute sono in auto subiscono un grave incidente che lo costringe su una sedia a rotelle e gli consente di scrivere solo unendo entrambe le mani. L’ultima cosa a cui pensa è smettere di bere ma quando, seppur recalcitrante, entra in un gruppo di recupero per alcolisti, scopre di avere un dono nel disegnare vignette capaci di provocare sia risate sia reazioni sdegnate.

– “Ritorno al bosco dei 100 acri” (104min – Avventura – Usa). Oramai adulto, Christopher Robin è alle prese con la sua nuova esistenza, lavoro e famiglia, quando rivede improvvisamente il vecchio amico Winnie The Pooh, tornato dalla sua indimenticabile infanzia. Pooh gli permetterà di riscoprire l’importanza di quei valori che la vita gli ha fatto dimenticare.

– “Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa” (97min – Animazione – Usa). Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia su una lussuosa nave da crociera per mostri. Così facendo, riesce a farlo staccare dal suo albergo e dai problemi della quotidianità. A bordo della nave, i divertimenti non mancano ma qualcosa di imprevisto accade quando Dracula si imbatte nel capitano, tanto intrigante quanto pericolosa. Bilanciare famiglia, amici e una storia d’amore sul nascere è però troppo anche per un vampiro come lui.

– “Escobar – Il fascino del male” (123min – Biografico – Spagna e Bulgaria). La giornalista colombiana Virginia Vallejo vive una relazione romantica con Pablo Escobar, il famigerato signore della droga.

– “Vittoria e Abdul” (149min – Drammatico – Usa e Gran Bretagna). Quando Abdul Karim, giovane commesso, giunge dall’India per partecipare al Giubileo d’Oro della regina Vittoria, si sorprende di andare d’accordo con quest’ultima. Mentre la regina mette in discussione le costrizioni del suo ruolo di lunga data, i due stringono un’alleanza improbabile e devota con una fedeltà reciproca che la sua famiglia e cerchia interna di conoscenze tentano in ogni modo di distruggere. Man mano che l’amicizia si approfondisce, la regina comincia a vedere un mondo che cambia con occhi nuovi e recupera la sua umanità.

– “Dogman” (100min – Drammatico – Italia). Marcello ha due grandi amori: la figlia Alida, e i cani che accudisce con la dolcezza di uomo mite e gentile. Il suo negozio di toelettatura, Dogman, è incistato fra un “compro oro” e la sala biliardo-videoteca di un quartiere periferico a bordo del mare, di quelli che esibiscono più apertamente il degrado italiano degli ultimi decenni. L’uomo-simbolo di quel degrado è un bullo locale, l’ex pugile Simone, che intimidisce, taglieggia e umilia i negozianti del quartiere. Con Marcello, Simone ha un rapporto simbiotico come quello dello squalo con il pesce pilota.

– “Ocean’s 8” (110min – Thriller – Usa). Dopo cinque anni trascorsi in prigione, Debbie Ocean ha in mente il colpo più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti dal valore di 150 milioni di dollari. Per riuscirci, mette in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle serate di gala più importanti di New York.

– “Ant-man and the wasp” (118min – Supereroi – Usa). Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

– “Come ti divento bella” (97min – Commedia – Usa). Renee Bennett sa cosa vuol dire non essere accettati da New York, una città in cui contano soprattutto aspetto fisico e situazione finanziaria. Un giorno, dopo esser caduta e aver sbattuto la testa, Renee inizia a vedersi in maniera diversa e, nonostante non sia cambiato nulla, si sente molto più bella e sicura. Il nuovo atteggiamento le permette di far carriera nella compagnia di cosmetici per cui lavora, di ottenere il rispetto della sua temuta boss Avery Leclair, di frequentare un ragazzo carino come Ethan e di partecipare a tutte le feste più in. Quando però la sua fiducia in se stessa si trasforma in eccessiva sicurezza e i suoi comportamenti iniziano a non esser più corretti, Renee capirà che ciò che conta di più nella vita è la bellezza interiore.

– “Mary Shelley – Un amore immortale” (120min – Drammatico – Usa). Mary Wollstonecraft Godwin, l’autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo “Frankenstein”, ha una relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Bysshe Shelley. I due giovani legati da una chimica naturale e idee progressiste che vanno oltre i limiti della loro età e del loro tempo, dichiarano il loro amore reciproco alla famiglia che li ostacola e per questo fuggono insieme. A soli 18 anni, Mary è costretta a sfidare i tanti preconcetti contro l’emancipazione femminile, a proteggere il suo lavoro di scrittrice e a forgiare la propria identità.

– “Mission impossible – Fallout” (150min – Azione – Usa). Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team Imf (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) sono impegnati in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita.

– “Shark – Il primo squalo” (114min – Azione – Usa). Cinque anni prima, l’esperto subacqueo e capitano della Marina Jonas Taylor ha incontrato un pericolo sconosciuto negli anfratti inesplorati della fossa delle Marianne ed è stato costretto ad abbandonare la sua missione e metà del suo equipaggio. Il tragico incidente gli è valso un congedo con disonore, la carriera e persino il suo matrimonio, e a nulla è servita la sua testimonianza, secondo cui era rimasto vittima di una creatura preistorica alta 70 piedi e creduta estinta da oltre un milione di anni. Quando però, a distanza di tempo, un sommergibile si inabissa nello stesso punto e necessita di aiuto, Jonas viene richiamato per una missione speciale che potrà ridargli indietro la sua reputazione.

– “Escape plane 2 – Inferno” (93min – Azione – Usa e Cina). Anni dopo essere riuscito a evadere da una prigione dalla quale era considerato impossibile scappare via, Ray Breslin ha messo in piedi un nuovo team di esperti di massima sicurezza. Quando però uno dei componenti della squadra scompare all’interno di una struttura ultra tecnologica, Breslin insieme a Trent DeRosa dovrà trovare un modo per accedere a quella che è considerata la prigione meglio nascosta del mondo, trovare il suo uomo e portarlo al sicuro.

– “Resta con me” (105min – Drammatico – Usa). Tami Oldham e Richard Sharp, una coppia di giovani, sono innamorati e pronti a trascorrere la vita insieme. Sono a bordo di uno yatch di lusso sotto il cielo blu di Tahiti quando scoppia una tempesta e Tami perde conoscenza. Al suo risveglio, lo yatch è stato distrutto e Richard è gravemente ferito. Senza mezzi di comunicazione e a settimane di distanza dal porto più vicino, Tami deve lottare per la sua vita e per quella dell’unico uomo che ha per lei importanza.

– “Luis e gli alieni” (85min – Animazione – Germania). Il dodicenne Luis è spesso solo. Non ha amici e suo padre, l’ufologo Arnold Sunday, non ha molto tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza di una forma di vita intelligente nello spazio. La situazione però cambia quando tre goffi alieni si presentano in seguito a un incidente al cospetto del ragazzino. Facendo amicizia con i tre e nascondendoli al padre, Luis li aiuterà a ritrovare la via di casa mentre gli alieni lo salveranno dal collegio.

– “La settima musa” (108min – Thriller – Spagna, Belgio, Irlanda e Francia). Dopo aver perso la fidanzata in maniera tragica ed essere rimasto lontano dal lavoro per quasi un anno, Samuel Salomon, un professore di letteratura, inizia a soffrire di incubi ricorrenti sul brutale assassinio di una donna durante uno strano rituale. Quando questa viene trovata realmente morta nelle medesime circostanze del sogno, alla ricerca di una spiegazione Salomon si addentra in un mondo oscuro dominato dalle figure che hanno ispirato i più grandi artisti di tutti i tempi: le muse.

– “Fire squad – Incubo di fuoco” (133min – Drammatico – Usa). Il 30 giugno 2013 diciannove vigili del fuoco di Prescott, in Arizona, vengono mandati a spegnere il fuoco divampato sulla montagna di Yarnell. Contro ogni previsione, si dedicano sotto la guida del loro coraggioso capitano a portare a termine un obiettivo ritenuto impossibile, diventando nella peggiore delle situazioni delle persone migliori.

– “Obbligo o verità” (100min – Horror – Usa). Obbligo o verità, un innocuo gioco tra amici, si trasforma in qualcosa di mortale quando qualcuno – o qualcosa – inizia a punire coloro che dicono una bugia o si rifiutano di mettere in mostra il loro coraggio.

– “Mr Long” (129min – Drammatico – Giappone, Germania, Taiwan, Hong Kong e Cina). Long è un killer taiwanese noto per la sua abilità con la spada. Dopo una missione fallita a Tokyo, per salvarsi la pelle si è trasferito in una piccola città in cui nessuno conosce chi in realtà sia. Qui, ha modo di conoscere una donna taiwanese di nome Lilley e suo figlio Jun, grazie a cui inizia a vivere in una maniera per lui del tutto inedita. Tuttavia, il mondo della malavita è in procinto di rintracciarlo…

– “Il maestro di violino” (100min – Drammatico – Brasile). Laerte è un giovane musicista che inizia a dare lezioni in una scuola dopo non essere riuscito a entrar a far parte di un’importante orchestra. Nonostante le difficoltà e i conflitti di una relazione forzata, Laerte riscopre il suo talento trasformando la sua vita e quella dei suoi studenti.

– “La stanza delle meraviglie” (120min – Drammatico – Usa). Ben e Rose sono due bambini sordi vissuti a cinquant’anni di distanza. Ben abita con la famiglia nel Minnesota del 1977 mentre Rose abita nel New Jersey del 1927. Legati da una misteriosa connessione, entrambi vedono in New York la possibilità di ridare senso alle loro esistenze. Mentre Ben, dopo la scoperta di un appunto della mamma morta, desidera arrivarvi per rintracciare il padre mai conosciuto, Rose vorrebbe invece raggiungerla per vedere il suo idolo, l’attrice Lillian Mayhew.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertù, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni