A Martinengo festa del volontariato e raduno d’auto d’epoca

Domenica 12 maggio al centro storico di Martinengo, si terrà una mattinata (8:30-12:30) dedicata al volontariato, alla presenza di stand e spazi informativi di associazioni locali.

Piazza Maggiore e i portici medievali di via Tadino faranno da sfondo alla presentazione ai cittadini delle attività svolte dai vari gruppi; che spaziano dall’ambito sociale al civile, dal settore artistico – culturale, dallo sport alla solidarietà fino alle associazioni d’arma.

Di seguito tutte le associazioni presenti: Ago, Filo e Fantasia, Aipd – Dire Fare Giocare, Anpdi Paracadutisti Val Cavallina, Ares Arte Ricerca Educazione Spettacolo, Artiglieri Martinengo, Asd Oratorio Martinengo, Asd Pallacanestro Martinengo, Ass. Nazionale Carabinieri, Ass. Nazionale del Fante, Avis Martinengo, Croce Rossa Italiana, Geam, Gruppo “No Alla Violenza”, Gruppo Comunale Aido Martinengo, Gruppo Folcloristico B. Colleoni, Legambiente – Circolo Serio e Oglio, Luna Onlus, Pro Loco Martinengo, Protezione civile e UK Club Martinengo.

Le sorprese non finiscono qui perchè fra gli stand potrete trovare anche L’Airc, Fondazione per la ricerca sul cancro, dove vi attenderanno le coloratissime azalee per sostenere la ricerca sul cancro.

Sempre nel corso della giornata di domenica, ritorna con la sua VIII edizione l’autoraduno d’epoca: La manifestazione, dedicata agli appassionati di motori, richiama in paese modelli di auto e moto passate alla storia. La cornice di piazza Maggiore accoglierà gli amanti delle auto storiche e i curiosi provenienti dalle province limitrofe e non solo, con la possibilità di visionare l’esposizione dalle 10:00 alle 11:00 (l’accreditamento per i partecipanti si svolgerà dalle 8:30 alle 10:00).

La mattinata proseguirà con un giro tra le vie del borgo, la gustosa sosta aperitivo a cura della ditta Lupini e il pranzo convenzionato, che si terrà presso il ristorante “Tre lanterne” – (su prenotazione).

Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: ditta Lupini F.LLI srl e Carrozzeria Ardigò

Infine solo per gli iscritti, dalle 15 alle 16 circa, visita guidata del centro storico, per fare un tuffo nel passato medievale di Martinengo e riscoprire le bellezze del pittoresco paese della Bassa bergamasca orientale.