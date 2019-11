Manuela Aureli a Nembro con lo spettacolo “Ce la farò anche stRavolta”

Manuela Aureli arriva a Nembro. L’imitatrice, attrice e comica, insieme a Giandomenico Anellino, porterà in scena lo spettacolo “Ce la farò anche stRavolta” sabato 16 novembre alle 20.45 al teatro San Filippo Neri.

Un lavoro teatrale di Francesca Nunzi e Manuela Aureli.

Aneddoti buffi, spesso legati alla sua fisicità, imitazioni e vita privata si intrecciano per ripercorrere la storia di una ragazza piena di complessi, in grado di trasformare le sue goffaggini in un punto di forza. Un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona sola. E gestire un condominio non è semplice: riunioni, lamentele e dissapori talvolta ti stravolgono le giornate ma Emanuela “ce la farà anche stRavolta!”.

I biglietti sono di 35 euro (primo settore); 32 euro (secondo settore) e 27 euro (terzo settore). È possibile acquistarli on-line mediante il portale accessibile dal sito www.teatrosanfilipponeri.it, oppure recandosi alla biglietteria del teatro, via Vittoria 12 a Nembro.

Le sere di spettacolo la biglietteria del teatro apre a partire dalle 19:45. Lo spettacolo inizia alle 20:45, oltre questo orario non sarà più garantito l’acquisto di biglietti e l’accesso in sala, nemmeno con biglietto già acquistato. In ogni caso non sarà previsto alcun rimborso.