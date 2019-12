Domenica 8 dicembre dalle 9.30 alle 18 a Grone si terrà “Magia del Natale”, mercatino dell’arte, dell’artigianato e del gusto in via Santa Maria Nascente nel centro del paese. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Comunale di Grone in collaborazione con la Protezione Civile.

Mostra artisti locali

Esposizione prodotti artigianali, hobbistica e prodotti locali

Aree ristoro

Spazio bimbi

Babbo Natale e letterina di Santa Lucia…e tanto altro.