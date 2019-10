“Macerie”, incontri per riflettere sul ritorno dei fascisti in Europa

L’Anpi provinciale di Bergamo promuove il quarto ciclo di “Macerie – Il ritorno dei fascisti in Europa”.

L’iniziativa, che mantiene la propria vocazione itinerante, propone diversi appuntamenti per riflettere tra passato, presente e futuro.

Ecco il programma.

– Lunedì 14 ottobre alle 21 alla Fondazione Serughetti — Centro La Porta, Viale Papa Giovanni XXIII, 30 — Bergamo. Curve pericolose: neofascismo e criminalità allo stadio. Incontro con Saverio Ferrari, scrittore e fondatore dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre. Modera V. Lobanovski. Con la collaborazione della Sezione ANPI Bergamo Città;

Lunedì 21 ottobre alle 21 Sede ex Palazzo Comunale, Via Papa Giovanni XXIII, 127 — Calcio (BG). Prima di Piazza Fontana. La prova generale (Laterza 2019). Presentazione del libro di Paolo Morando, giornalista. Modera Luciana Bramati, Vicepresidente Isrec di Bergamo. Con il Patrocinio del Comune di Calcio e la collaborazione della Sezione Anpi di Calcio;

– Lunedì 11 novembre alle 21 Biblioteca Comunale “M.G. Brignone”, Piazza Vittorio Veneto, 9 — Gandino. “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” (Bollati Boringhieri 2019). Presentazione del libro di Francesco Filippi, storico. Modera Mauro Magistrati, Presidente Anpi Provinciale di Bergamo Con il Patrocinio del Comune di Gandino e la collaborazione della Sezione Anpi Valgandino.

Il presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo, Mauro Magistrati spiega: “Mentre ci accingiamo a inaugurare il quarto ciclo di Macerie. Il ritorno dei fascisti in Europa, il contesto sociale e politico del Vecchio continente appare frastagliato come forse non lo era mai stato dalla nascita dell’Unione Europea. In questo clima di incertezza si consolidano parole d’ordine che richiamano alla memoria i progetti autoritari delle destre reazionarie e nazionaliste del secolo scorso. Pur presentandosi talvolta con un tratto rivoluzionario e per questo seduttivo, il fenomeno del sovranismo – nelle sue varie declinazioni – si afferma di fatto come lo strumento che apre la strada a nuove e sempre più egemoniche forme di xenofobia, razzismo, discriminazione. Un numero sempre maggiore di persone si dichiara, senza più provare alcun senso del pudore, fascista o nazista. Per questo, come Anpi Provinciale di Bergamo, siamo convinti che l’intuizione di quattro anni fa – quando per la prima volta abbiamo organizzato una serie di incontri volti ad approfondire la conoscenza del fenomeno delle nuove destre in Europa e in Italia – sia valida oggi come allora e meriti dunque di essere riproposta. Riteniamo infatti che i valori della nostra Associazione siano incompatibili con il crescente clima di odio e individualismo che emerge dal dibattito pubblico; e che sia dunque necessario studiare il presente – talvolta guardando anche al passato e alle sue rappresentazioni – per dotarsi dei mezzi utili a combattere nel quotidiano la lotta per la solidarietà, i diritti, la libertà, l’antifascismo e la democrazia”.

All’iniziativa aderiscono a Macerie. Il ritorno dei fascisti in Europa: Acli Provinciali di Bergamo, Arci Bergamo, Biblioteca “Di Vittorio” Cgil Bergamo, Centro La Porta “Fondazione Serughetti” Comitato Bergamasco Antifascista, Isrec Bergamo.