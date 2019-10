“L’uomo nell’età della tecnica”, al Conca Verde incontro con Umberto Galimberti

Al cinema Conca Verde di Bergamo martedì 15 ottobre alle 18 si terrà un convegno che vedrà protagonista il filosofo, antropologo, psicologo, psicoanalista e sociologo Umberto Galimberti, invitato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo. La conferenza di Galimberti è dedicata a “L’uomo nell’età della tecnica“.

Scrive il filosofo in Psiche e Techne: “La tecnica non è neutra, perché crea un mondo con determinate caratteristiche che non possiamo evitare di abitare e, abitando, contrarre abitudini che ci trasformano ineluttabilmente. Non siamo infatti esseri immacolati ed estranei, gente che talvolta si serve della tecnica e talvolta ne prescinde. Per il fatto che abitiamo un mondo in ogni sua parte tecnicamente organizzato, la tecnica non è più oggetto di una nostra scelta, ma è il nostro ambiente, dove fini e mezzi, scopi e ideazioni, condotte, azioni e passioni, persino sogni e desideri sono tecnicamente articolati e hanno bisogno della tecnica per esprimersi”.