Luigi Cattaneo presenta il libro “Nialù”

Mercoledì 19 febbraio alle 17 alla sala polivalente di Piazza Brembana l’autore Luigi Cattaneo presenterà i libro “Nialù” (Albatro dizioni). Ne parlerà con il giornalista Davide Agazzi, vicedirettore di Bergamonews.

L’incontro rientra nel programma della rassegna “Una Valle in… lettura – I lettori incontrano gli autori”.

“Nialù” è un romanzo doloroso e bello, scorrevole nella lettura, nello stile tipico dell’autore, per raccontare una storia d’amore, toccante e ricca di umanità, vissuta fra le atrocità di un mondo che forzatamente deve cambiare. Un ragazzo ed una ragazza di etnie diverse, diversi per origine e per sogni si trovano ad Addis Abeba in circostanze tragiche. L’Etiopia, arcaica e medievale, vive la cacciata del Negus con la presa del potere da parte dei militari del Derg. Menghistu, per i suoi fini miserandi, instaura quello che passerà alla storia come il Terrore Rosso. Un mondo secolare sta per essere divelto, tradizioni millenarie devono scomparire. Devastazioni, uccisioni e brutalità fanno da tragico contorno ai due giovani che, superando prove durissime, sfidando miliziani e carcerieri, sorretti solo da un amore grande più di ogni cosa, riescono dove neppure l’immaginazione avrebbe potuto arrivare. Questo anche perché la brutalità dei cambiamenti imposti non ha, per fortuna, cambiato mente e cuore di tutti gli uomini.

Luigi Cattaneo nato a Valbrembo – Bergamo nel 1951, vive a Torre Boldone – Bergamo. Appassionato di Storia ed, in particolare, del Medioevo ha pubblicato, editore Albatros, negli anni 2012-2015, la trilogia Curtis Lemine con cui ha vinto il Concorso Letterario Internazionale “Locanda del Doge” 2015 ed è stata finalista nella Sezione Narrativa a Tema Storico del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 1a Edizione 2015. Con Editrice Bolis – Bergamo ha pubblicato nel 2015 RAINAL – Lo Scudiero, Premio Speciale a Tema Storico Sezione Narrativa al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti 2a Edizione 2016.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 034582549 oppure inviare un’e-mail a biblio.piazzabrembana@tin.it