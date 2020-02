Luca Ricolfi presenta “La società signorile di massa”

Martedì 18 febbraio alle 17.30 il sociologo Luca Ricolfi presenterà a Bergamo, al Centro Serughetti La Porta in viale papa Giovanni XXIII al civico 30, il suo ultimo libro ‘La società signorile di massa’, edito da La Nave di Teseo.

Nel corso di un dialogo con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’autore delineerà tratti e caratteristiche del nostro Paese alla luce dei suoi studi, riflettendo su un’Italia dove, spiega Ricolfi, “Il numero di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano e l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione, in un quadro economico entrato in stagnazione e con la produttività ferma da vent’anni”.

Ricolfi sollecita a fare i conti con una condizione che appare senza futuro; i nodi che analizza nel suo ultimo libro sono, in larga parte, anche quelli cui ha dedicato attenzione Giorgio Gori nei suoi recenti interventi nel dibattito del Partito Democratico, sulle prospettive di una forza progressista nello scenario italiano ed europeo.

“Reagire a stagnazione e declino deve essere la priorità assoluta del PD – dichiara Gori -. Una sfida paragonabile a quella che l’Italia affrontò nel Dopoguerra. L’Italia è uno dei Paesi più diseguali d’Europa perché è tra i paesi meno produttivi. Una forza progressista deve pensare la propria missione di giustizia sociale partendo dal lavoro e della produzione di lavoro che ha al centro l’impresa, l’innovazione, gli investimenti per la crescita”.

Possiamo invertire la condizione principe della ‘Società signorile di massa’? Saremo in grado di portare più giovani, più donne, più inoccupati, più immigrati regolari nel lavoro? Possiamo rilanciare innovazione e produttività? Insomma, possiamo guardare con ottimismo il futuro dell’Italia e dell’Europa?