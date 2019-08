Lovere, la scuola dell’infanzia Bonomelli festeggia il 150esimo

La scuola dell’infanzia intitolata alla memoria di monsignor Geremia Bonomelli, che dal 1868 si occupa ininterrottamente dell’educazione della formazione pedagogica dei bambini di Lovere e dell’alto Sebino, è uno degli asili più antichi della provincia di Bergamo.

L’asilo si appresta a festeggiare il 150esimo anniversario della sua fondazione con una mostra fotografica e la pubblicazione di un libro.

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 12 maggio in via Dionigi Castelli 12 a Lovere: la festa inizierà alle 16,30 quando Giovanni Vabanesi, il presidente della scuola dell’infanzia, darà il via agli interventi delle autorità accogliendo tutti coloro che in qualche modo si sentono legati all’istituto, attualmente un ente morale. A seguire, i bambini proporranno un saggio teatrale ed una canzone. Subito dopo Silvano Pizzoni presenterà il libro scritto per questa ricorrenza. Infine, verrà inaugurata la suggestiva mostra fotografica che ripercorre le principali tappe dell’asilo loverese.

Domenica 13 maggio la festa riprenderà alle 10 quando nel giardino della scuola dell’infanzia verrà celebrata una santa Messa e alle 14.30 si svolgerà il minipalio del Palio dei rioni di Lovere. Per maggiori informazioni è possibile contattare La direttrice didattica Sr Carla Zaghen Numero di telefono: 035 960750.