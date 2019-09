L’Oster Grassobbio inaugura il venerdì #Luxury: cena e party con Lorenzo Casalino

Novità a “L’Oster Bif & Beef Restaurant” di Grassobbio. Il 20 settembre inaugurerà il venerdì sera con #Luxury Eventi di Lorenzo Casalino, il format che da circa due anni è un riferimento per il target adulto di Bergamo per la cena e il pre-serata musicale.

Il programma prevede: alle 19 l’aperitivo, alle 20.30 la cena (solo su prenotazione, fino a esaurimento posti) e alle 23 si prosegue in bellezza con un cocktail music party fino a tarda ora.

Il locale, che si trova nell’edificio Uffici King Kong di via Zanica 19/K, è stato aperto a fine giugno da “L’Oster Restaurant” di Raffaele Rocchetti, noto per le sue specialità a Valtrighe di Mapello.

L’Oster Grassobbio, sorto nella ex sede di “Forest Restaurant” ora completamente ristrutturata dalla nuova gestione, accoglie tutti gli amici e clienti in un’atmosfera rustica e molto confortevole proponendo piatti per tutti i gusti. Tra le sue specialità spiccano i risotti e carne alla brace di diversi tipi e tagli provenienti da tutto il mondo, compresa la rinomata e Kobe giapponese.

Con la serata del 20 settembre si riaccendono le luci sul venerdì sera #Luxury che due anni fa aveva tenuto compagnia a tanti bergamaschi ai tempi Forest. Gli interpresti saranno ancora gli stessi, a partire da Lorenzo Casalino, in versione regista e art director di questo party che dà inizio al week-end. L’animazione musicale, che per l’opening party è affidata al dj-set di Simone Franzini, sarà specifica ed esclusiva il venerdì come appuntamento settimanale, proponendosi come un’occasione per rendere indimenticabile il proprio compleanno, un addio al celibato/nubilato o una laurea, ma anche per trascorrere semplicemente una serata in allegria.

Dalle 19 tre ristoranti saranno operativi proponendo:

– menù #Luxury terra/mare a 40 euro (comprensivo di flùte di benvenuto, antipasti, primo, secondo e dolce e 1 bottiglia di vino ogni 2 persone);

– menù alla carta;

– carne alla brace.

Ad accompagnare il tutto L’Oster proporrà una ricca carta dei vini con etichette provenienti da tutto il mondo.

Dalle 22.30 comincerà l’intrattenimento musicale che creerà la giusta atmosfera per chi vorrà assaggiare i cocktail de L’Oster Grassobbio.

Per avere ulteriori informazioni e prenotarsi telefonare al numero 035222845, consultare il sito www.loster.it, accedere alla pagina Facebook “L’Oster Bif & Beef Restaurant” di Grassobbio oppure al suo profilo Instagram.