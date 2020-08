“L’organo della Basilica”, musica ed emozioni con Fausto Caporali

Venerdì 14 agosto alle 22 alla basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo si terrà il concerto “Son et lumière”, improvvisazione su temi mariani con illuminazione artistica a conclusione della solenne veglia per l’Assunta”.

Si esibiranno il maestro Fausto Caporali (organo), Mario Scolari e Pietro Micheletti (percussioni) e Roberto Bonetto (organo).

La serata prevederà un omaggio musicale (mediante l’esecuzione dei brani Toccata e fuga in re minore di J. S. Bach all’inizio e Toccata e fuga in fa maggiore dalla V sinfonia di Ch. M. Widor al termine) in memoria di Danny Tamborini – il giovanissimo tecnico dell’omonima ditta che si occupa delle installazioni luminose, anima di Son et lumière e capace di creare suggestioni luminose affascinanti e armonizzarle con il fluire della musica – tragicamente e prematuramente scomparso lo scorso maggio.

La parte centrale del concerto sarà dedicata all’improvvisazione organistica. Il maestro Fausto Caporali, autorità indiscussa a livello europeo in questa affascinante disciplina, sarà affiancato da due percussionisti (Mario Scolari e Pietro Micheletti), dando vita ad un originale e suggestivo trio impegnato nella creazione estemporanea di bani dedicati alla Madre del Redentore. I temi scelti per questo caleidoscopico momento musicale saranno ingatti canti mariani di vario genere (da lgregoriano a melodie popolari facilmente riconoscibili dal pubblico, quindi di immediato impatto). Come da ormai affrancata tradizione, il tutto si svolgerà in simultanea con la danza delle luci in movimento.

L’iniziativa è parte della rassegna organistica estiva “L’organo della basilica”, organizzata dalla Fondazione MIA.