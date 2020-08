“L’organo della basilica”, concerto di Roberto Bonetto

Domenica 23 agosto alle 18 alla basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo si terrà un concerto d’organo del Maestro Roberto Bonetto.

L’organista veronese, artisticamente molto attivo sia in Italia sia all’estero, proporrà una serata di grande fascino: dopo una prima parte dedicata a brani barocchi rivisti in chiave novecentesca da illustri personalità del mondo organistico dell’epoca, il concerto proseguirà con pagine monumentali della grande letteratura, “conditi” con un’interessantissima trascrizione (opera del celebre M.E. Bossi, che fu – tra l’altro – uno dei primi estimatori del Vegezzi-Bossi di S. Maria Maggiore) di due pagine tratte da La Cena del Signore di L. Perosi.

Il Chorale et Fugue di M. Dupré, composto sul tema gregoriano della Salve Regina, omaggerà la nostra Insigne Patrona chiudendo circolarmente la Rassegna di quest’anno.

L’iniziativa è parte della rassegna organistica estiva “L’organo della basilica”, organizzata dalla Fondazione MIA.