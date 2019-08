L\'Ora Blu - In Archivio: una città che cambia

Domenica 1° settembre dalle ore 15.00, presso il Museo della fotografia Sestini, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “L’Ora blu. Percorsi in fotografia“, il ciclo di incontri che vi porterà ad approfondire il grande tema della fotografia sotto una diversa luce!

IN ARCHIVIO: UNA CITTÀ CHE CAMBIA

Quali significative trasformazioni del tessuto urbano ha vissuto Bergamo dalla metà dell’Ottocento agli anni ’70 del Novecento?

Le fotografie dell’archivio documentano aspetti noti e meno noti di tali cambiamenti.

Un percorso per immagini di una Bergamo in continuo cambiamento.

INFORMAZIONI

Percorso a numero chiuso fino a esaurimento posti: prenotazioni dal sito Ticketlandia

Visita guidata gratuita con ingresso al Museo della fotografia Sestini a pagamento.

Dove? Museo della fotografia Sestini

Ora di ritrovo: è consigliato essere in loco almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’attività