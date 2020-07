“Lombardia: un’altra sanità”, incontro con Zingaretti, Sala, Ricciardi, Remuzzi e Galli

Venerdì 3 luglio dalle 17.30 alle 19 nella Sala Pirelli in Palazzo Pirelli, via Filzi 22, Milano, si terrà l’iniziativa “Lombardia: un’altra sanità per vivere sicuri” con la partecipazione di Beatrice Lorenzin, Sandra Zampa, Giuseppe Sala, Vinicio Peluffo, Fabio Pizzul, consiglieri regionali e parlamentari PD, in dialogo con Walter Ricciardi, Giuseppe Remuzzi, Roberta Siliquini, Giuseppe Ippolito e Massimo Galli.

Interviene il Segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Nicola Zingaretti, Giuseppe Sala e i professori saranno in collegamento.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook dalle pagine

https://www.facebook.com/ pdlombardia/

https://www.facebook.com/ gruppopdlombardia/

Dalle 19.15 si svolgeranno 4 gruppi di lavoro.