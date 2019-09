“Lo Sbarazzo”, sul Sentierone super offerte e divertimento

Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti dello shopping: a Bergamo torna “Lo Sbarazzo”. L’appuntamento è domenica 8 settembre dalle 10 alle 19 per una giornata in cui fare acquisti a prezzi particolarmente convenienti.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione dei commercianti BergamoInCentro, viene riproposta dopo il successo ottenuto dalla primissima edizione, che si è svolta lo scorso marzo. Parteciperanno oltre 90 commercianti (il doppio della precedente edizione), che popoleranno e animeranno il Sentierone lungo l’asse che si sviluppa da piazza Matteotti e arriva alla chiesa di San Bartolomeo. Inoltre, sarà allestita una nuova area di fronte al teatro Donizetti, con prodotti di eccellenza per tutti i gusti e soprattutto tutte le tasche.

Altra novità è il supporto di un partner ufficiale d’eccezione, Redbull, che presenzierà con un Lounge Zone dedicata al divertimento e alla musica ma anche una children zone che intratterrà i più piccini. Sempre con il supporto del Duc (Distretto Urbano del Commercio) e il patrocinio del Comune di Bergamo, i commercianti hanno nuovamente accolto con entusiasmo questa sfida, raddoppiando il loro numero e le loro proposte.

L’evento è indirizzato a tutte le categorie merceologiche che vogliono proporre ai clienti i loro articoli a prezzi vantaggiosi. L’offerta è ricca: nella lista delle attività aderenti, oltre ai negozi di abbigliamento donna uomo e bambino, ci sarà spazio per calzature, bijoux, profumeria e cura della persona, ma anche per food e modellismo.

Merita una menzione particolare anche la campagna pubblicitaria dedicata alla manifestazione: tutte le immagini che coordinano “Lo Sbarazzo” nascono dalla volontà dei commercianti di scendere in campo con simpatica ironia giocando a fare i modelli per un giorno. Gli scatti che ne sono nati, coordinati e supervisionati da un gruppo di studenti dello Ied di Milano, sono degni di shooting di grandi case di moda, e i commercianti del centro città hanno voluto mostrarsi in prima persona, mettendoci anche la faccia divertendosi e facendosi conoscere da tutto il pubblico.

Da annotare, infine, un’altra novità: venerdì 6 settembre: BergamoInCentro invita tutti a una preserata per promuovere “Lo Sbarazzo”: in piazza Pontida dalle 19.30 alle 22.30 ci sarà musica dal vivo con il cantante Matteo Ghione e tante altre sorprese.

Ecco i commercianti aderenti all’iniziativa:

– A. & G. Boutique di via Sant’Orsola, 16;

– Alla città di Babilonia – via Sant’Orsola, 3;

– And camicie – Porta Nuova, 11;

– Arte in maglia – Sant’Orsola 11/A;

– Ary Missy – Sant’Alessandro, 46;

– Astulfoni Merceria – Zambonate, 103;

– B.Fab – Piazza della Libertà, 6;

– Bancarella borse – Largo medaglia d’oro, 12;

– Berné – Borfuro, 6;

– Best Western Hotel Cappello d’oro – Papa Giovanni, 12;

– Biancoperla – Borgo Santa Caterina, 72;

– B-Lab Basket – Lenzi, 8;

– Brums – Tiraboschi, 52;

– Bugan Coffée Lab – Quarenghi, 32;

– Calzoleria Agazzi – XXIV maggio, 7;

– Casa della borsa – Borgo Palazzo, 30;

– Casa della renna – Tasso, 26;

– Cashmere company – Ghislanzoni, 10;

– Champagne a colazione – Pignolo, 35;

– Cicogna – Sant’Orsola, 10;

– Civico 109 – Sant’Orsola, 19;

– Claude – Sant’Alessandro, 23/A;

– Clayeux – Paglia, 8;

– Danà Dané – Galleria Fanzago, 19;

– Danny Ru Vintage – Sant’Alessandro, 12;

– Discacciati – XX settembre, 32;

– Dress salad – Vittorio Emanuele, 15/A;

– Enchanté – Sant’Alessandro, 10;

– Enogastronomia Gallo – Contrada tre passi, 1;

– Giorgio Store – Tasso, 5;

– Hormone – Tasso, 81;

– Il cap – Piazza Pontida, 14;

– Imec – Sant’Orsola, 13;

– Kms T-Shirt – Ghislanzoni, 17;

– La bancarella fiori – Largo medaglia d’oro, 12/A;

– La bottega del buongustaio – Borfuro, 14/C;

– Lab 29 – Borgo Santa Caterina, 29;

– Landi – XX settembre, 10;

– Landi Sport – XX settembre, 10;

– Laura Natali abbigliamento donna – Sentierone, 5/B;

– Le fate – Broseta, 27;

– Li Mon concepet Store – Sentierone, 46;

– Libraccio – XX settembre, 93;

– Libraccio – San Bernardino, 34;

– Lo Schiaccianoci – XX settembre, 108;

– Lo scrigno – Tasso, 107;

– Luri online;

– M&M – Macconi e Mazzoleni – Sant’Orsola, 15;

– Mab26 – Spaventa 62;

– Mandarina Duck – Papa Giovanni, 40;

– Mariatricò cashmere – San Giovanni, 14;

– Marienplatz – ristorante birreria – via Pignolo, 37;

– Martino Midali – Sant’Alessandro, 6;

– Matilab – Zambonate, 45;

– Mirochi – Borfuro, 6;

– Mitzi Arte e moda – Quarenghi, 11/A;

– Nespoli funghi – Spaventa, 76;

– Nocenti Pierino – Palma il Vecchio, 24;

– 0I Abbigliamento – Quarenghi, 16;

– Ottica Cattozzo – XX settembre, 50;

– Ottica Garufi – XX settembre, 24;

– Ottica Isnenghi 1860 – Piazza Matteotti, 21;

– Ottica Marziali & Farneti – Via Zambonate, 75/77;

– Ottica PiazzaPontida – Largo Rezzara, 10;

– Oxtamborgo Palazzo, 54/A;

– Pelletteria Luisa – Tiraboschi, 64;

– Pignolottantaquattro – Pignolo, 84;

– Pinalli – Piazza Matteotti, 19;

– Pirola Calzature – Palazzolo, 45;

– Più o meno – Palazzolo, 16/C;

– Pompeo – XX settembre, 29;

– Preziosità Gioielli – Sant’Orsola, 3;

– Profumeria Jolie – Tasso, 11;

– Ready to Win models – Pignolo, 27;

– Rock’n rose – Sant’Orsola, 6/D;

– Rose e Rose – Broseta, 59;

– Rota Nodari tapezziere – Tasso, 36;

– Scalcinati – Piazza Matteotti, 23;

– Shock Stockshop – Sant’Orsola, 16;

– Siebaneck – Borfuro, 4;

– Space by Gianni – Ghislanzoni, 19;

– Spin off – Sant’Alessandro, 52;

– Thanny – Quarenghi, 4;

– Tiffany – Papa Giovanni, 88;

– Tip Tap scarpe bimbi – Pignolo, 37;

– Toogood – Paglia;

– Urio Moto – Previtali, 19;

– Valentina Ravasio – Sant’Alessandro, 42;

– Wall Street English – Brigata Lupi, 6;

– Zia Mame – Sant’Orsola, 14.