“Liberi tutti”, capodanno all’ex carcere di Sant’Agata

All’ex carcere di Sant’Agata, in Bergamo Alta, per Capodanno lunedì 31 dicembre si terrà la festa “Liberi tutti”. Dalle 22.30 dj-set con musica e divertimento: all’ExSA Hall Twin Bros, all’ExSA Cavo’ Pink Violence Squad, beer, drinks and wine.

Le prevendite si effettuano al Maite, a Bergamo in vicolo Sant’Agata e alla Tabaccheria 18, a Bergamo in via Borgo Santa Caterina 51.

Ingresso con contributo di 15 euro riservato ai soci Arci.

Chi non ha la tessera 2019 può richiederla nei punti prevendita (10 euro) o pre-tesserarsi online al link https://portale.arci.it/preadesione/maite/ e ritirarla direttamente la sera dell’evento.