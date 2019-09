Levante presenta il suo nuovo album a “Le Due Torri”

“Magmamemoria è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene Magmamemoria che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. Magmamemoria è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo.”

Ecco spiegato, dalla stessa autrice, il significato di Magmamemoria, il nome del quarto album di Levante, in uscita il 4 ottobre. Domenica 6, a partire dalle 14.30, la cantautrice lo presenterà al centro commerciale “Le Due Torri” nell’instore organizzato da MediaWorld. Levante incontrerà il pubblico, firmerà le copertine del cd e si farà fotografare con i fans, le immagini saranno poi caricate sulla pagina Facebook del centro e saranno scaricabili gratuitamente.

Magmamemoria raccoglie tredici brani in un viaggio tra passato, presente e futuro. Tra questi ci sono anche i due brani che prendono il nome dai titoli dei due libri bestseller della poliedrica artista: “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”, e singoli che hanno anticipato l’album “Andrà tutto bene”; “Lo stretto necessario” e “Bravi tutti voi”.