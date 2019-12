Le storie di Santa Lucia raccontate a Teatro a Merenda

E’ una notte di magia, sta arrivando Santa Lucia” Giochi di luce e di ombre, suoni, canti e teatro di narrazione

Arrivano a Zogno dove la tradizione di questo portatore di doni e seguitissima!

Quanto è bello riversare i sogni in quella letterina. Portarla. Non portarla… aspettare ancora un po’. Facciamo che la lascio sul davanzale? Va bene. Sì, ma siamo sicuri che poi la prende?

Secondo me sì, vedrai.Quanto è bello aspettare, trepidare.Preparare tutto. Avere anche un po’ paura, che poi più che paura sarà emozione forte. Adesso a letto! Ti ricordi quel risveglio? sì, quello del 13 dicembre… te lo ricordi? Quanto è bello meravigliarsi. Quanto è bella lei. Misteriosa. Magica. Santa Lucia.

Uno spettacolo che vuole raccontare quell’emozione lì. Proprio quella lì. Di me che ti aspetto.

In scena Stefania Sala interpreta un personaggio che diventa una fata, una bambina, una mamma. Aspetta l’arrivo di Santa Lucia e prepara tutto quel che serve. Cosa serve? Servono letterine, fieno, latte, biscotti. Attenzione ai campanelli! se li senti vuol dire che è vicina.

Serve magia, serve giocare, sognare, immaginare. In questo spettacolo si prepara tutto. Canto, racconto, musica, ombre, luci colorate.

Per costruire la magica atmosfera dell’attesa. Lo spettacolo si ferma qui, quando tutti sono a letto.Parla dei sogni e dell’attesa. Domani Santa Lucia arriverà, e ricominceremo ad aspettarla per un anno ancora.

ingresso libero e gratuito

Giovedì 12 dicembre h.17

TEATRO A MERENDA

SALA POLIFUNZIONALE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ ZOGNO

“ASPETTANDO SANTA LUCIA”

Spettacolo di ombre ed arti circensi

di e con Stefania Sala compagnia Circo Teatro Bergamo

per tutti grandi e piccoli

INFO:

www.teatroamerenda.it www.teatrodelvento.it

Teatro del Vento 348 3117058

info@teatrodelvento.it

biblioteca di ZOGNO 0345 91044