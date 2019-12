“Le Quattro Stagioni del conservatorio” a Gorlago

Domenica 5 gennaio alle 20.30 al cineteatro Carisma di Gorlago si terrà l’ultimo appuntamento con la rassegna musicale “Le Quattro Stagioni del conservatorio”. Si esibirà: Andrea Agazzi al trombone, Giovanni Paccani alla tuba, Daniele Roncelli alla tromba, Mark Railean alla tromba e Damiano Servalli al corno.

Il programma prevede

– William Bird arr. Keith Snel: The Earle of Oxfrod’s March

– Samul Scheidt: Canzon Cornetto

– Samuel Scheidt arr. Philip Jones: Battle Suite

– Scott Jplin: Three rags for five

– Edvard Grieg: Suite for Brass Quintet

– Bert Mayer: Blues for five

– arr. Bill Holcombe Jr.: American Christamas folk suite

– Henry Mancini arr. Arthur Frackenpoh: The Pink Panther

– Ennio Morricone arr. Giovanni Abbiati: Per un pugno di dollari

– John Iveson: Christmas Crackers