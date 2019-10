Le feste di Halloween al castello di Grumello

Torna l’appuntamento con una delle feste più attese dell’anno. Al Castello di Grumello va in scena Halloween con un doppio programma: una giornata pensata per le famiglie con i bambini, una serata dedicata a chi non conosce limiti d’età in quanto a voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Il tutto è in calendario in una residenza particolarmente suggestiva e adatta ad ospitare eventi di questo tipo. Il maniero di Grumello del Monte (BG), in Valcalepio, è tutto da vedere e da scoprire: fondato a partire dal XIII secolo vanta una storia ricca di aneddoti e curiosità.

“LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”

Protagonisti sono i bambini. Che hanno fatto proprio un appuntamento nato negli Stati Uniti, ma entrato ormai a far parte a pieno diritto delle feste più seguite del periodo autunnale. La ricorrenza ha portato tanto seguito fra i più piccoli che hanno imparato ad aggirarsi fra le case facendo la fatidica domanda: “dolcetto o scherzetto?” Per festeggiare in modo davvero originale l’evento il Castello di Grumello propone ai bambini (di età compresa fra 5 e 13 anni) di trascorrere un’avventura fantastica che li lancia perfettamente nel clima di Halloween. I piccoli visitatori del maniero vengono tutti vestiti con speciali costumi a tema e diventano protagonisti e primi attori di una storia incredibile da vivere insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago. Il format del gioco-avventura recita che la luna è ormai piena ed è tempo di festa per tutti i popoli delle Terre di “Eledin”. Elfi e fate, streghe e stregoni, maghi e fauni sono giunti a corte per celebrare la grande festa del plenilunio. Ma durante i preparativi si scopre che un enorme meteorite potrebbe oscurare il cielo e dare il via libera alle tremende “creature della notte”. Tutti i bambini partecipano così alla sfida per far vincere le forze del bene. Il tutto mentre i genitori si rilassano con una visita all’antico maniero e alle sue cantine plurisecolari (con degustazione vini).

“LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”, domenica 27 ottobre ore 15-18, prenotazione obbligatoria al 348.30.36.243, ingresso: bambini con biglietto prepagato 20 euro (ticket saldato direttamente alle casse nel giorno dell’evento 25 euro), adulti 15 euro (per visita al castello e degustazione vini).

“IL CONVENTO DEI MISTERI”

Un luogo misterioso arroccato sulle prime colline bergamasche, in Valcalepio, terra di grandi vini e di grandi misteri. E così quella che doveva essere una semplice cena per pellegrini, consumata nella foresteria a fianco della vecchia Cappella dei Frati, si trasforma in una nottata tinta di rosso, dando vita a un’incredibile “cena con delitto in costume”. All’ombra dell’Inquisizione, in una strenua lotta tra il bene e il male, i pellegrini commensali del Castello saranno guidati da un saggio frate per cercare di risolvere il mistero. E capire chi è il colpevole di un tanto efferato omicidio che si è consumato, all’insaputa di tutti, fra le mura del maniero.

Un’esperienza davvero unica e irripetibile che lascerà col fiato sospeso anche i più scettici. E nel frattempo verranno soddisfatti pure i piaceri della gola con piatti a tema fatti oggi con le stesse ricette che si usavano nei secoli passati.

“IL CONVENTO DEI MISTERI”, giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 18 per chi vuole visitare il maniero e le sue cantine. Vestizione alle ore 19; a seguire la cena. Costo: 60 euro. Prenotazione e prepagamento obbligatori chiamando il 348.30.36.243.

Per info e prenotazioni: Castello di Grumello, cell. 348.30.36.243, e-mail: angela.romano@castellodigrumello.it, sito Internet: www.castellodigrumello.it