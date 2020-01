“Le Due Torri Top Talent”, sfida tra cantanti, ballerini e attori

Un palcoscenico, le luci puntate, un microfono, un pubblico e una giuria. Il sogno di esibirsi in un talent può trasformarsi in realtà grazie al contest organizzato al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.

Domenica 26 gennaio, dalle 16 alle 19, andrà in scena “Le Due Torri Top Talent”: una vera e propria sfida tra cantanti, ballerini e attori, come quelle che si vedono in tv. A valutare ogni singola prestazione ci sarà una giuria d’eccezione composta da veri professionisti del settore: Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia, Valentina Vernia, ballerina della trasmissione Amici 18 e Enzo Polidoro, attore comico membro del quartetto I Turbolenti.

Il talent de “Le Due Torri” è aperto a chiunque abbia la passione del canto, del ballo o della recitazione, senza limiti di età. Per iscriversi basta telefonare ai numeri 392.3418039 o 338.4704154, lasciare i propri dati e l’indirizzo e-mail al quale verranno spedite tutte le indicazioni per partecipare.

Domenica pomeriggio gli aspiranti artisti si esibiranno davanti al pubblico dello shopping center di Stezzano e alla giuria, che decreterà quali partecipanti potranno accedere alle semifinali in programma per il prossimo 1 marzo. Nella fase finale, che si svolgerà in primavera, i giudici sceglieranno un vincitore per categoria.

Al termine di ogni contest ci sarà il meet & greet: il pubblico potrà incontrare i tre giudici e i protagonisti del talent, farsi firmare un autografo e scattare fotografie insieme a loro.

Ricchi i premi in palio per i vincitori: la realizzazione di un videoclip professionale che vedrà come protagonisti gli artisti vincenti; gift card da spendere all’interno del centro; tute firmate Deha Dance&Sport; coppe e targhe di riconoscimento.

Un’occasione da non farsi sfuggire per mettere in mostra tutto il proprio talento e per esibirsi davanti ad artisti affermati come i tre giudici del talent dello shopping center stezzanese.

“Abbiamo pensato di organizzare questo contest per permettere a tutti gli aspiranti artisti di esibirsi e far valutare le proprie performance da veri professionisti – dichiara il direttore del centro commerciale Roberto Speri -. Sarà uno spettacolo bello e coinvolgente sia per coloro che parteciperanno attivamente cantando, ballando o recitando, sia per i clienti del nostro centro, che potranno fermarsi ad ammirare le esibizioni e a sostenere i propri artisti preferiti. E chissà, magari “Le Due Torri” porterà fortuna a qualcuno dei partecipanti al nostro Top Talent rendendolo famoso”.