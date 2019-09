L’Asd Fratelli Calvi Alta Valle Brembana si presenta

Sabato 1° settembre a Piazza Brembana si terrà la presentazione della nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Fratelli Calvi Alta Valle Brembana e della squadre campionato 2018/ 2019.

L’appuntamento è alle 17 in via Belotti, scalinata Monumento ai Caduti.

In caso di maltempo la presentazione sara’ rimandata.

La Polisportiva Fratelli Calvi è la società di calcio dell’Alta Valle Brembana, le cui squadre sono composte dagli atleti provenienti dai vari paese dell’Alta Valle Brembana. Si è sempre puntato molto sul settore giovanile, anche se in questi anni, è sempre più difficile formare le squadre giovanili per il limitato numero di ragazzi iscritti, ma soprattutto per la difficoltà a trovare le persone da inserire nei vari staff tecnici, delle varie squadre.