“L’arte è rosa”, al Filandone mostra di artiste donne del Novecento

Dal 24 novembre al 9 dicembre alla sala espositiva del Filandone a Martinengo sarà allestita una mostra dal titolo “L’arte è rosa – Artiste donne del Novecento”. L’iniziativa è promossa dal gruppo No alla violenza in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’inaugurazione si terrà sabato 24 novembre alle 17. La presentazione sarà a cura del critico d’arte Luigi Cavadini.

Gli orari di apertura saranno: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.