“L’anima degli animali”, a Rogno giornata di riflessione e confronto

Domenica 16 febbraio dalle 14.30 alle 18 al teatrino di Rogno si terrà la settima edizione de “L’anima degli animali”. I relatori della giornata saranno:

– Germano Rossi, counselor transpersonale, naturopata e attivista vegano;

– Barbara Setti, operatrice olistica, scrittrice e attivista;

– Daniela Forzinetti, manager Comunicazione di PianoBe, associazione di supporto e sostegno umani e animali verso la nuova era.

L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare i temi legati all’essere tutt’uno, umani/animali/natura:

– Presentazione Action Project Animal, volontari per il salvataggio cani, gatti e altri animali dai macelli di Yulin (Cina) e Indonesia

– Specismo, come si è evoluto nel corso del tempo: dalla persecuzione delle streghe, allo schiavismo, fino alle storture degli allevamenti intensivi;

– L’evoluzione dell’alimentazione: in un pianeta evoluto sarà vietato uccidere Animali per mangiarli;

– Gli Animali Guida, l’affiancamento degli esseri umani;

Parte del ricavato verrà devoluto a APA – Action Project Animal Attivisti nel mondo e alla Colonia felina di Ossimo superiore

Sarà possibile adottare gli Animali della Colonia che verranno presentati durante il seminario