“L’altra metà Tour”, al Creberg doppio concerto di Francesco Renga

Doppio concerto di Francesco Renga a Bergamo: si esibirà in concerto mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre alle 21 al teatro Creberg.

Le due esibizioni rientrano nel calendario de “L’altra metà Tour”, il tour con cui presenta dal vivo “L’altra metà”, il suo nuovo e ottavo album di inediti disponibile in versione cd, in vinile e in digitale.

Prodotto da Michele Canova Iorfida e composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di questo cantante: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

“L’Altra metà è anche – come dichiara l’artista – il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare – attraverso queste canzoni – anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di cinquant’anni”.

Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Renga ha collaborato per la scrittura del nuovo disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca.

Il biglietto è di 69 euro per il primo settore, 55 euro per il secondo e 40 euro per il terzo.

Prevendite

Circuito Ticketone: www.ticketone.it, punti vendita MediaWorld, punti vendita Coop

Biglietteria del teatro: aperta da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19. Tel. 035 343434 – www.crebergteatrobergamo.it

Accesso disabili

Le persone disabili possono acquistare un biglietto a prezzo intero, ed entrare con un accompagnatore gratuito solo se provvisti di certificato di invalidità al 100%. I biglietti sono reperibili esclusivamente inviando una e-mail a: biglietteria@crebergteatrobergamo.it.

Per i disabili su carrozzina sono previsti dei posti predefiniti all’interno della platea.