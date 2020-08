Lago d\'Iseo. Due itinerari dalla terra e dall\'acqua

L’atmosfera del lago d’Iseo per vivere un giorno di vacanza slow alla scoperta del territorio

Un giorno, due itinerari. Scegli tu.

Il lago d’Iseo offre suggestioni e atmosfere per chi desidera esplorare con lentezza un territorio dalle mille sfumature. Lasciati stupire.

La mattina inizia così: scoprendo Iseo.

Con una visita guidata attraverso i suoi vicoli antichi dai nomi che evocano storie del passato, fino alla splendida e isolata Pieve di Sant’Andrea dove il romanico è signore ma che al suo interno custodisce una suggestiva tela di Hayez mentre a lato nasconde un affresco dalla storia inquietante, o salendo al suo castello trasformato nei secoli ma nelle cui mura si leggono ancora indizi di un potere fatto di cavalieri armati.

Magari non pensavi di trovare tante arte e tanta storia, e forse non immaginavi neppure che l’eroe dei Due Mondi proprio qui ha avuto il suo primo monumento!

Nel pomeriggio ci culleranno le onde e la dolce atmosfera di Monte Isola

Ci imbarcheremo, su una barca solo per noi, per una visita guidate sulle onde del lago alla scoperta delle 3 isole. Un viaggio a 360° dall’acqua per conoscere, incontrare le storie dell’isola diventata famosa nel mondo grazie all’opera di Christo The Floating Piers, ma che conserva ancora l’atmosfera lenta e rilassata dei borghi di pescatori.

E non solo, navigheremo alla volta anche delle isole di S. Paolo e di Loreto e conosceremo le loro storie che si perdono nei secoli al suono delle onde. E dopo un’ora di navigazione, lentamente, scenderemo a Peschiera Maraglio per osservare da vicino come si declina la vita di chi vive quasi sull’acqua.

Puoi scegliere tu, un solo itinerario o forse due… un giorno sul lago di Iseo è un giorno di vacanza dal sapore dolce e rilassato che riserva tantissime sorprese.

Itinerario del mattino: Iseo

ritrovo: h. 10

durata della visita: 2 ore e 15 circa

contributo per la visita: € 10,00 a persona.

Itinerario del pomeriggio: tour delle 3 isole e Peschiera

ritrovo: h 15 a Sulzano

durata: della navigazione 1 ora circa e 40 minuti a Peschiera. Più tempo libero a disposizione

contributo per la visita: (comprensiva della navigazione): € 25,00 a persona.

Se partecipi ad entrambi gli itinerari il contributo è € 30,00 a persona,

Le visite verranno svolte in sicurezza seguendo le disposizioni di legge vigenti.

Entrambi gli itinerari si svolgeranno solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, i gruppi non saranno superiori alle 20 persone.

Le prenotazioni per l’itinerario del pomeriggio sono aperte fino al 27 agosto.

Info e prenotazioni 3483831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it