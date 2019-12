Laboratorio di slime di Natale, Bricks e degustazioni a “le Due Torri”

In attesa di Babbo Natale, mentre gli adulti sono alle prese con gli acquisti da mettere sotto l’albero, il centro commerciale “Le Due Torri” ha in serbo un fine settimana davvero divertente dedicato a bambini e ragazzi. Sabato si potrà partecipare gratuitamente ad una lezione di slime in versione natalizia mentre domenica in piazza torna l’appuntamento con Bricks, il gioco interattivo con mattoncini giganti per mettere alla prova la propria abilità di costruttori.

Ma lo shopping center di via Guzzanica non dimentica certo gli adulti: per loro degustazioni gratuite di pregiati vini biologici e di una versione speciale e golosissima di panettone.

Sabato 14 dicembre – A partire dalle 15.30 è in programma un fantastico laboratorio gratuito per realizzare il proprio slime di Natale. Anzi, un candido, scintillante e super viscido glitter slime.

In cattedra ci sarà Allegra della Slime Lesson, una vera esperta della sostanza appiccicosa che tanto piace a bambini e ragazzi, ma che non disdegnano anche adulti e perfino qualche nonno. Seguendo i suoi preziosi consigli, tutti coloro che vorranno partecipare al laboratorio potranno realizzare il proprio snowballslime.

Il materiale verrà fornito direttamente dal centro commerciale: brillantini oro, argento, rossi, nei classici colori natalizi, piccole stelline, minuscole palline di neve per rendere il proprio slime il più originale possibile.

Anche perché, una volta creata la propria versione di Christmas Slime, inizierà una vera e propria sfida. Allegra passerà in rassegna tutte le sostanze viscide realizzate dai partecipanti e decreterà il vincitore della Snow Ball SlimeLesson.

Partecipare al laboratorio, che durerà fino alle 18.30, sarà un’esperienza emozionante e divertente. Basta solamente presentarsi in piazza e chiedere di poter prendere parte all’evento.

Domenica 15 dicembre – A partire dalle 15.30 fino alle 19 è in programma un altro pomeriggio pieno di divertimento e di creatività grazie a Bricks, il fantastico gioco di mattoncini giganti per costruire.Tutti coloro che vorranno potranno giocare gratuitamente, compresi i bambini più piccoli che dovranno però essere aiutati dai genitori.

I piccoli costruttori verranno invitati a seguire le istruzioni di Bricky, un personaggio su un teleschermo che darà indicazioni per realizzare costruzioni sempre più difficili e complesse. I partecipanti verranno dotati di un set di mattoncini e dovranno mettersi al lavoro per aiutare Bricky alle prese con lo shopping natalizio costruendo, collaborando, bilanciando e rendendo stabili le loro opere.

Bricks è un gioco interattivo e coinvolgente, che stimola la creatività di bambini e ragazzi e la cooperazione, necessaria per poter raggiungere l’obiettivo e passare così al livello successivo.

LE DEGUSTAZIONI – Ogni fine settimana di dicembre il centro commerciale “Le Due Torri” propone delle degustazioni gratuite davvero interessanti. Il sabato è dedicato ai prodotti tipici lombardi grazie alla collaborazione con il Farmer Market, mentre la domenica i golosi potranno deliziare i loro palati con assaggi di dolci tipici natalizi.

Sabato 14, a partire dalle 11.30, i produttori vitivinicoli lombardi proporranno una degustazione di vini biologici rossi e bianchi e saranno a disposizione per fornire agli interessati tutte le informazioni relative ai loro prodotti, consigliando anche gli abbinamenti giusti per esaltare al massimo le caratteristiche dei vari vini.

Domenica 15, dalle 15 alle 19, i clienti del centro potranno approfittare degli assaggi gratuiti di panettone con Nutella e mandorle. Impossibile non cedere alla tentazione!

Ancora una volta “Le Due Torri” pensa a tutti i suoi clienti, dai più piccoli ai più grandi, per consentire loro di trascorrere del tempo di qualità. Il centro commerciale di Stezzano è il più amato dalle famiglie perché, oltre allo shopping, propone sempre attività interessanti per ogni fascia d’età.